I Meridio Popular Band pubblicano “Il ritmo degli esseri umani”

BARI - Da domenica 24 maggio è disponibile su tutte le piattaforme digitali il nuovo brano dei Meridio Popular Band, una versione folk‑popolare de “Il ritmo degli esseri umani” di Marco De Antoniis.Il singolo segna un nuovo capitolo nel percorso della band castellanetana, che sceglie di reinterpretare un brano nato come traccia pop dal carattere estivo, pensata da De Antoniis per raccontare — con leggerezza e immediatezza — il bisogno universale di connessione, movimento e vitalità che accomuna le persone.Nella versione originale, il pezzo si distingueva per un sound moderno e radiofonico, costruito su un ritmo incalzante e su un testo che metteva al centro l’energia quotidiana degli esseri umani, il loro desiderio di esprimersi e di ritrovarsi. Proprio questa dimensione profondamente “umana” ha ispirato i Meridio Popular Band, che hanno scelto di rileggerlo attraverso il linguaggio della musica popolare, restituendogli nuove sfumature emotive e un legame più diretto con le radici del territorio. La reinterpretazione respira di comunità, di piazze, di estate: un brano che mantiene la cura melodica e la leggerezza narrativa del testo originale, arricchendosi però di un impianto sonoro più caldo e partecipato. Le percussioni popolari, il fraseggio degli strumenti acustici e l’andamento quasi processionale del ritmo trasformano la canzone in un piccolo rito collettivo, dove il messaggio di De Antoniis trova una dimensione più corale e radicata.Il progetto nasce da un incontro avvenuto alle Officine del Mercato Comunale di Castellaneta, durante la presentazione del libro autobiografico di De Antoniis “Volevo solo fare il rapper (ma a 30 anni ho capito di essere un astronauta)”, evento ideato da Ciccio Raguso e dall’associazione Meridio APS. In quella occasione si è creata una sintonia immediata tra l’autore romano e i giovani musicisti castellanetani, dando vita all’idea di una reinterpretazione del brano, accolta con entusiasmo dallo stesso De Antoniis.La nuova versione unisce così la freschezza della hit originale alle sonorità calde della tradizione popolare, creando un equilibrio naturale tra modernità e radici musicali. Il singolo è pubblicato dall’etichetta Flender Music e distribuito da ADA Music Italy.Link brano: https://open.spotify.com/album/24dM6x95KDGYg99VUNkPh8?si=hXJydLt2Shy7CwXogMshQA