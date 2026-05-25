Igor Protti accompagna la figlia all’altare: l’immagine simbolo commuove i tifosi

BARI - “Con la forza di un leone. Sei un esempio per tutti Igor. Oggi come ieri”: è il messaggio pubblicato sui social che accompagna la fotografia di Igor Protti mentre accompagna la figlia Noemi all’altare nel giorno del suo matrimonio. Uno scatto che ha rapidamente raccolto migliaia di reazioni e messaggi di affetto da parte dei tifosi e degli appassionati di calcio.

L’ex attaccante, protagonista di una lunga carriera tra Serie A e Serie B con le maglie di Bari, Messina, Lazio, Napoli e Livorno, sta affrontando da tempo una battaglia contro un tumore al colon. La sua presenza alla cerimonia nuziale della figlia ha assunto un forte valore simbolico, diventando in poche ore un’immagine di grande impatto emotivo per il mondo dello sport e non solo.

Il gesto e la forza mostrata da Protti sono stati accolti con messaggi di sostegno anche da parte dei tifosi delle sue ex squadre, che negli anni hanno seguito con affetto la sua carriera e oggi si stringono attorno alla sua vicenda personale.

Alla storia umana e sportiva dell’ex calciatore è dedicato anche il documentario “Igor. L’eroe romantico del calcio”, attualmente in programmazione in alcune sale cinematografiche italiane, che ripercorre la sua carriera e il legame profondo con le città e le tifoserie che lo hanno accompagnato.