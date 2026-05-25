Ostuni, eventi nel Foro Boario: le precisazioni del Commissario Prefettizio

- "Sono stati pubblicati nei giorni scorsi alcuni articoli di stampa sul tema degli eventi musicali da tenersi nel Foro Boario nei prossimi mesi estivi. In proposito si rendono necessarie alcune precisazioni di merito e di metodo. Come noto, sulla questione è intervenuta la deliberazione commissariale n. 22 del 19/05/2026 , nella quale sono state esposte in maniera chiara e trasparente le motivazioni e i contenuti della regolamentazione introdotta. Tale atto deliberativo ha stabilito condizioni e modalità di utilizzo del palco da allestire per spettacoli con accesso a pagamento, fino a quel momento non disciplinate con atti amministrativi. Allo stesso modo, all’avvio della gestione commissariale, nessun evento musicale da realizzare presso il Foro Boario risultava autorizzato, nè risultavano adottate determinazioni in merito al programma complessivo e relativo calendario. Si soggiunge che la gestione commissariale intende operare nell’interesse esclusivo della comunità ostunese, improntando la propria azione, nell’affrontare le numerose questioni e problematiche in corso, ai canoni di legalità, trasparenza e imparzialità. In tale ottica si sta operando anche per quanto attiene alla programmazione degli eventi estivi tenendo presenti le esigenze di promozione turistica e culturale di questa splendida città, senza perdere di vista l’interesse prioritario di tutti i cittadini a vedere assicurata la sostenibilità - intesa nelle sue diverse declinazioni - delle iniziative da realizzare. Con l’occasione si confida che, su questo come su altri argomenti, venga evitata la strumentalizzazione della gestione commissariale che, assicurando la continuità amministrativa, deve garantire alla comunità locale serenità e concretezza nell’interesse, si ribadisce, di tutti i cittadini".