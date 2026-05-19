Il BP Lab ospita Cortese, vincitore della prima edizione di X Factor





BARI - Giovedì 21 maggio, al Bp Lab, ristorante etnico con cocktail bar a Bari, si terrà un nuovo appuntamento “Dopolaboro”, il format dedicato alla musica dal vivo e alle contaminazioni artistiche, durante il quale si esibirà il cantautore Cortese d’origine pugliese e vincitore della prima edizione di X Factor Italia, nel 2008, con gli Aram Quartet.Tra le voci più autentiche e sensibili della scena pop contemporanea, Cortese porta sul palco un modo unico di raccontare il mondo: ogni concerto diventa un viaggio emotivo, un luogo in cui parole e musica si intrecciano per cercare — e spesso trovare — la bellezza.Cortese, nome d’arte di Michele Cortese, ha avviato il suo percorso artistico in Salento, affermandosi presto come interprete e autore dalla forte impronta poetica. Dopo l’esperienza con gli Aram Quartet — conclusasi con lo scioglimento del progetto nel 2010 — ha intrapreso una carriera solista che lo ha portato a conquistare importanti riconoscimenti internazionali, tra cui due vittorie al Festival Internazionale di Viña del Mar (Cile, 2015). Nel corso degli anni ha pubblicato otto lavori discografici e si è esibito sui palchi più significativi dell’America Latina e dell’Europa, consolidando una cifra stilistica personale e riconoscibile.Il suo sguardo sul mondo è quello di un osservatore attento, quasi un “cacciatore di bellezza”: racconta ciò che vede e ciò che sente con una scrittura che unisce delicatezza, verità e una forte componente narrativa. Nei suoi brani convivono intimità e apertura, fragilità e forza, luce e ombra, in un equilibrio che arriva sempre dritto a chi ascolta.Il live al BP Lab, in acustico, offrirà l’occasione di incontrare Cortese nella sua dimensione più naturale: quella intima, diretta, essenziale. Un contesto in cui ogni parola pesa, ogni nota vibra e ogni storia trova il suo spazio. Un concerto che alterna emozioni, racconti e riflessioni, restituendo al pubblico un’esperienza autentica, intensa e profondamente coinvolgente.: 375685533521.00