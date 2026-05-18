Il progetto GREW fa tappa a Trinitapoli

Sabato 16 maggio la città di Trinitapoli ha accolto la delegazione della Comunità Riviera Friulana, partner del progetto europeo GREW – Governance of Wetlands in Italy-Croatia, iniziativa dedicata alla tutela e alla gestione sostenibile delle zone umide costiere tra Italia e Croazia.

L’iniziativa, voluta e organizzata dagli operatori della Casa di Ramsar, si è trasformata in un significativo momento di confronto istituzionale, dialogo e scambio culturale tra comunità accomunate dalla presenza dell’acqua e dalla volontà condivisa di salvaguardare il patrimonio ambientale rappresentato dalle zone umide.

Ad accogliere la delegazione friulana è stata l’Amministrazione Comunale di Trinitapoli guidata dal Sindaco Francesco di Feo, insieme al Vice Sindaco Cosimo Damiano Muoio, all’Assessore alle Politiche Sociali Maria Rosaria Capodivento e ai consiglieri comunali Michele Ingianni e Anna Colia. Presente anche la Comandante della Polizia Locale Giuliana Veneziano.

Per la Casa di Ramsar hanno preso parte all’incontro Michele Quaranta e Paola Martucci, promotori dell’iniziativa e protagonisti dell’organizzazione della giornata dedicata allo scambio di esperienze e buone pratiche legate alla tutela ambientale.

Nonostante le condizioni meteorologiche avverse abbiano impedito la prevista visita al fiume Ofanto, la giornata si è comunque trasformata in un’importante occasione di approfondimento sui temi della sostenibilità ambientale, della gestione delle aree umide e delle criticità che interessano i territori costieri.

La Comunità Riviera Friulana riunisce numerosi comuni della costa friulana e della bassa pianura dell’Alto Adriatico, tra cui Latisana, Lignano Sabbiadoro, Marano Lagunare, Palazzolo dello Stella, Precenicco e San Giorgio di Nogaro.

“È stato un piacere accogliere a Trinitapoli gli amici della Comunità Riviera Friulana – ha dichiarato il Sindaco Francesco di Feo – e far conoscere loro alcune delle eccellenze ambientali, culturali ed enogastronomiche del nostro territorio. Occasioni come queste rappresentano un’opportunità preziosa per confrontarsi e condividere esperienze amministrative e percorsi di valorizzazione territoriale tra realtà che vivono problematiche e potenzialità simili”.

Nel corso dell’incontro erano presenti anche alcuni produttori agricoli locali che hanno voluto omaggiare i sindaci della delegazione friulana con prodotti simbolo del territorio, tra cui olio extravergine d’oliva e carciofi, eccellenze che rappresentano la tradizione agricola e gastronomica di Trinitapoli.

La giornata si è conclusa in un clima di autentica amicizia istituzionale, con la promessa reciproca di ritrovarsi presto in Friuli per proseguire un percorso di collaborazione, scambio di esperienze e costruzione di relazioni tra territori uniti dall’acqua, dalle zone umide e dalla comune volontà di proteggerle e valorizzarle.



