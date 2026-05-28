'Leverano in Fiore', torna a sbocciare il cuore del Salento



Tre giorni tra arte floreale, installazioni immersive, musica, inclusione e artisti da tutto il mondo per la 43esima edizione dedicata alle “Connessioni”





LEVERANO (LE) - Leverano si prepara a trasformarsi ancora una volta in un grande giardino d’arte a cielo aperto. Dal 29 al 31 maggio torna “Leverano in Fiore”, la storica manifestazione organizzata dall’Associazione Leverano in Fiore, con il Comune di Leverano, il supporto di CCIAA Lecce e Regione e tanti partners, che da oltre quarant’anni, intreccia arte, territorio, cultura e partecipazione collettiva trasformando il centro storico in uno dei percorsi floreali più suggestivi del panorama nazionale.





L’edizione 2026, la 43esima, avrà come tema “Connessioni”: un filo che attraversa culture, generazioni, linguaggi artistici e relazioni umane, trasformando vicoli, piazze e corti in spazi immersivi dove il floral design dialoga con la comunità e con il paesaggio urbano.





L’inaugurazione ufficiale è in programma domani alle ore 19.30 in Piazza Roma, nel cuore del paese, sotto le scenografiche luminarie salentine che accompagneranno l’apertura della manifestazione e l’accensione simbolica del grande percorso espositivo. La cerimonia si svolgerà alla presenza delle istituzioni a tutti i livelli, partendo dal prefetto di Lecce Natalino Manno, delle autorità civili e militari, il questore della provincia di Lecce Giampietro Lionetti, la guardia di finanza, il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Lecce Andrea Siazzu, in occasione della speciale installazione floreale dedicata al ruolo dell’Arma dei Carabinieri all’interno della comunità. L’opera, realizzata dagli artisti di “Arteflorando”, renderà omaggio alla vicinanza dell’Arma ai cittadini e al valore sociale del presidio del territorio, trasformando il linguaggio dell’arte floreale in simbolo di dialogo, presenza e appartenenza.





Per giorni il centro storico ha vissuto una vera e propria trasformazione creativa. Mentre le installazioni prendevano forma tra le strade del borgo antico, artisti, floral designer e maestri fioristi provenienti da tutto il mondo hanno abitato il Chiostro del Convento, diventato laboratorio internazionale di arte floreale e spazio di incontro tra esperienze, tecniche e visioni differenti. Tra fiori, materiali naturali, strutture scenografiche e bozzetti preparatori, il chiostro si è trasformato in un cantiere creativo aperto, luogo simbolico dello spirito di questa edizione: la connessione tra persone, culture e sensibilità artistiche.





Saranno presenti artisti provenienti da Spagna, Slovenia, Bulgaria, Moldavia, Polonia, Kazakistan, Croazia, Lituania, Giappone, Messico, Inghilterra, Ucraina, Estonia e Lettonia, oltre che da numerose regioni italiane, confermando il respiro internazionale di una manifestazione che negli anni è diventata punto di riferimento mondiale per il floral design contemporaneo.





Cuore dell’evento sarà ancora una volta “Arteflorando”, il prestigioso concorso internazionale dedicato all’arte floreale contemporanea organizzato in collaborazione con la Ivan Bergh Floral School. L’edizione 2026 sarà ispirata al tema “La Dolce Vita”, sviluppato attraverso prove artistiche che metteranno alla prova creatività, tecnica e capacità interpretativa dei partecipanti. A guidare il progetto artistico sarà Ivan Bergh insieme a una giuria internazionale composta da alcuni dei più importanti nomi del floral design europeo, tra cui Marios Vallianos, Simon Ogrizek e Tom De Houwer.





L’intera manifestazione continuerà a svilupparsi come esperienza collettiva e inclusiva, capace di unire bellezza e attenzione sociale. Grande spazio sarà infatti dedicato ai percorsi di accessibilità e partecipazione attraverso laboratori floreali rivolti a persone con disabilità, installazioni condivise e le “rampe d’artista”, trasformate da pittori e artigiani in vere opere decorative integrate nel percorso espositivo. Le rampe, pensate non solo come strumenti funzionali ma come simboli concreti di accoglienza e armonia urbana, diventeranno parte integrante dell’identità visiva della manifestazione.





Nel Chiostro del Convento prenderanno inoltre vita momenti laboratoriali e artistici condivisi tra i maestri fioristi e le associazioni Salento Wolves, Angsa Lecce e Ciak Salento, all’interno di un’esperienza che punta a superare il concetto di inclusione come semplice servizio, trasformandolo in pratica quotidiana di partecipazione e relazione.





In occasione di “Leverano in Fiore”, il Comune di Leverano, in collaborazione con l’Associazione Leverano in Fiore, mette inoltre a disposizione un servizio di trasporto accessibile dedicato alle persone con disabilità, per garantire la possibilità di raggiungere il centro storico e vivere pienamente la manifestazione. Il servizio è valido esclusivamente per i residenti del Comune di Leverano.





Per informazioni e prenotazioni: 3299275643





L’edizione 2026 rafforza anche il legame tra arte, comunità e impegno civile attraverso una serie di iniziative che raccontano il valore della collaborazione e della partecipazione collettiva. Accanto agli allestimenti floreali e ai percorsi artistici, la manifestazione conferma il proprio ruolo di evento capace di unire turismo culturale, valorizzazione del territorio e attenzione sociale.





Accanto alla manifestazione principale cresce anche il protagonismo delle nuove generazioni grazie al gruppo “Leverano in Fiore Giovani”, che contribuirà alla programmazione culturale e musicale attraverso eventi, dj set e momenti di aggregazione ospitati al KIOSTRO, spazio animato in collaborazione con The Factory. Un progetto che conferma la volontà dell’evento di coinvolgere attivamente i giovani nella costruzione dell’identità contemporanea della manifestazione e nella produzione di nuovi linguaggi culturali.





Ad accompagnare le tre serate sarà un ampio calendario musicale diffuso tra Piazza Roma, Via Lunga, Via San Cosimo e il Chiostro del Convento, con concerti live, dj set e performance che attraverseranno jazz, blues, musica popolare, elettronica e sonorità contemporanee. Tra gli appuntamenti in programma Carla Petracchi & The Band.it, Alto Salento, Alessandro Dell’Anna, Cool Plecs, V-ITA, Giorgio Paladini DJ Set, DESTRO, Feedback Blues, GNU Duo e Paola Liaci Duo, oltre agli eventi speciali organizzati al KIOSTRO da Leverano in Fiore Giovani e The Factory.





Tornerà inoltre l’area food centrale dedicata alle eccellenze gastronomiche del territorio, pensata per offrire ai visitatori un’esperienza completa tra arte, paesaggio, musica e sapori del Salento.





“Leverano in Fiore” si conferma così uno degli appuntamenti più attesi della primavera pugliese: un evento capace di raccontare il lavoro della terra, la forza della creatività e il valore delle relazioni umane attraverso un linguaggio universale come quello dei fiori.



