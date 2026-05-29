Incendio nella notte al lido Flower Beach di Specchiolla: struttura distrutta dalle fiamme
CAROVIGNO - Un violento incendio ha distrutto nella notte il lido Flower Beach, a Specchiolla, marina di Carovigno.
Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Brindisi, impegnate per diverse ore nelle operazioni di spegnimento e nella messa in sicurezza dell’area interessata dal rogo.
Secondo quanto emerso, le fiamme avrebbero completamente distrutto la struttura balneare.
Presenti anche i carabinieri della compagnia di Carovigno, che hanno avviato gli accertamenti per chiarire le cause dell’incendio e verificare l’eventuale natura dolosa del rogo.