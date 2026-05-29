Taranto, sale sul bus con una bottiglia di birra e va in escandescenze: paura tra passeggeri e studenti

TARANTO - Momenti di tensione a Taranto a bordo di un autobus della linea 3, alla fermata di via Regina Margherita, dove un uomo di circa 30 anni, di nazionalità straniera, avrebbe dato in escandescenze dopo essere stato invitato a scendere dal mezzo.

Secondo una prima ricostruzione, il giovane sarebbe salito sul bus con una bottiglia di birra in mano. L’autista gli avrebbe quindi chiesto di lasciare il mezzo, ma la reazione sarebbe stata violenta: l’uomo avrebbe lanciato a terra la bottiglia, mandandola in frantumi davanti ai passeggeri presenti.

Sul posto è intervenuta la polizia, che ha identificato il 30enne. L’episodio ha provocato forte paura soprattutto tra studenti e utenti del trasporto pubblico presenti sul bus in quel momento.

Non si tratta dell’unico episodio recente sui mezzi pubblici cittadini. La scorsa settimana, infatti, un altro uomo, in evidente stato di alterazione, avrebbe sputato contro il conducente di un autobus, facendo nuovamente scattare l’allarme sicurezza tra autisti e passeggeri.