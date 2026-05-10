Incidente mortale tra Canosa e Barletta: perde la vita un 70enne

CANOSA DI PUGLIA - Tragico incidente stradale nel pomeriggio di domenica lungo la strada che collega Canosa di Puglia a Barletta. Nel violento impatto tra due auto ha perso la vita Costanzo Suriano, 70 anni, residente a Canosa.

Secondo le prime informazioni, una delle vetture coinvolte sarebbe uscita di strada ribaltandosi dopo la collisione. Per il 70enne non c’è stato nulla da fare: l’uomo è morto sul colpo.

Una donna è rimasta ferita ed è stata soccorsa dal personale sanitario intervenuto sul posto. Successivamente è stata trasportata all’ospedale “Bonomo” di Andria per le cure necessarie.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato, la Polizia locale di Canosa di Puglia e i volontari della Misericordia.

La dinamica del sinistro è ora al vaglio degli investigatori, che stanno effettuando tutti gli accertamenti necessari per ricostruire con precisione quanto accaduto.