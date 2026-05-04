Incidente sulla provinciale 64 a San Ferdinando di Puglia: due giovani feriti, uno è grave

SAN FERDINANDO DI PUGLIA - È di due giovani feriti, uno dei quali in gravi condizioni, il bilancio di un incidente stradale avvenuto nella tarda mattinata di oggi lungo la provinciale 64, all’altezza di San Ferdinando di Puglia, nel nord Barese.

Secondo le prime informazioni, il ferito più grave è un 29enne del posto, trovato all’arrivo dei soccorsi fuori dall’abitacolo, incosciente e con difficoltà respiratorie. Le sue condizioni hanno reso necessario l’intervento dell’eliambulanza per il trasferimento d’urgenza all’ospedale di Foggia.

Nello stesso sinistro è rimasta coinvolta anche una ragazza di 24 anni, anch’essa residente a San Ferdinando di Puglia, classificata in codice rosso. La giovane è stata soccorsa dal personale del 118 e trasportata in un ospedale della zona per le cure del caso.

Le cause dell’incidente sono al momento in fase di accertamento.