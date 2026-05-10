Falcone, sicurezza tra i pali del Lecce: il portiere è uno dei punti fermi della squadra di Di Francesco

Tra i protagonisti della stagione del US Lecce c’è senza dubbio Wladimiro Falcone. Il portiere giallorosso ha disputato tutte le 36 partite del campionato di Serie A, confermandosi uno degli elementi più affidabili della formazione allenata da Eusebio Di Francesco.

Falcone rappresenta oggi un punto di riferimento fondamentale per il reparto difensivo salentino grazie alla continuità di rendimento, alle qualità tecniche e alla personalità mostrata nel corso della stagione. Le sue prestazioni hanno spesso contribuito a mantenere il Lecce competitivo nella corsa salvezza.

La carriera

Nel corso della sua carriera Falcone ha vestito numerose maglie, costruendo il proprio percorso attraverso esperienze tra Serie A, Serie B e categorie inferiori. Dopo il settore giovanile della Lodigiani e della Vigor Perconti, è approdato alla UC Sampdoria, dove ha completato la crescita nel vivaio e nella formazione Primavera.

Successivamente ha giocato con ASD Gavorrano, Bassano Virtus 55 ST, Lucchese 1905, Savona FBC, Como 1907, AS Livorno Calcio e Cosenza Calcio, prima del ritorno alla Sampdoria e del definitivo approdo a Lecce.

L’esperienza con le Nazionali giovanili

Falcone ha anche collezionato diverse presenze con le Nazionali giovanili azzurre: cinque gare con l’Italia Under 20, una con l’Italia Under 19 e sette con l’Italia Under 18.

Obiettivo salvezza

Con il campionato ormai nelle battute finali, il Lecce continua a inseguire l’obiettivo permanenza in Serie A. In questo percorso, l’esperienza e l’affidabilità di Falcone restano elementi centrali per le ambizioni della squadra salentina.