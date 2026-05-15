Internazionali d’Italia, Darderi vola in semifinale: avanti anche Ruud e Switolina

Giornata intensa agli Internazionali d'Italia con i quarti di finale che hanno regalato spettacolo e risultati importanti.

Nel tabellone maschile Luciano Darderi conquista la semifinale dopo una battaglia contro lo spagnolo Rafael Jordar. L’azzurro si è imposto con il punteggio di 7-6, 5-7, 6-0 al termine di un match combattuto nei primi due set e dominato nel terzo.

Avanza anche il norvegese Casper Ruud, che ha superato il russo Karen Khachanov con il punteggio di 6-1, 1-6, 6-2.

Nel torneo femminile, l’ucraina Elina Svitolina conquista la semifinale battendo la kazaka Elena Rybakina per 2-6, 6-4, 6-4 in rimonta. Successo netto invece per la polacca Iga Świątek, che ha eliminato l’americana Jessica Pegula con un convincente 6-1, 6-2.

Nel torneo di doppio maschile Simone Bolelli e Andrea Vavassori staccano il pass per i quarti di finale grazie al successo per 7-6, 7-6 contro l’americano Evan King e lo svedese André Göransson.

Passano il turno anche il finlandese Harri Heliovaara e il britannico Henry Patten, vittoriosi 4-6, 6-4, 10-6 sugli statunitensi Alex Michelsen e Learner Tien. Successo inoltre per il croato Nikola Mektić e l’olandese Richard Krajicek, che hanno superato gli americani Robert Cash e James Tracy con il punteggio di 6-4, 3-6, 10-8.