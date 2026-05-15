Premio internazionale “Luis Bacalov”, vince Andrea Passanisi con “ZagrWalz”

ph_Aurelio Castellaneta

TARANTO - È il compositore siciliano Andrea Passanisi il vincitore della terza edizione del Premio internazionale di composizione “Luis Bacalov” con il brano “ZagrWalz”. La proclamazione è avvenuta al Teatro Tarentum di Taranto, dove il pubblico ha accolto il verdetto con applausi e una lunga ovazione. All’autore è stato assegnato anche il premio di 1.500 euro.

Secondo posto per “L’ultimo valzer” di Niccolò Buscemi, premiato con 600 euro, mentre il terzo riconoscimento è andato all’inglese Andrew Evans con “Waltz orchestral”, premiato con 300 euro.

Nel corso della serata, condotta dalla giornalista Rosalba De Giorgi, sono stati assegnati anche altri due riconoscimenti: il premio dell’Orchestra a “L’ultimo valzer” di Niccolò Buscemi e il premio del pubblico a “Entrechat des Ombres” del duo Le Voci – Spadafino, entrambi del valore di 300 euro. Tra i finalisti anche “Valzer trasfigurato” di Mauro Marenghi.

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Tema dell’edizione 2026 del concorso è stato il valzer, filo conduttore delle cinque composizioni finaliste eseguite dall’Orchestra della Magna Grecia diretta dal maestro Giovanni Ferrauto.

La commissione artistica era composta da Giovanni Ferrauto, Luka Lodi, Maurizio Lomartire, Piero Romano, Giuseppe Salatino e Cristian Ugenti, chiamati a selezionare le opere tra circa trenta composizioni candidate.

Il premio rappresenta un omaggio a Luis Bacalov, Premio Oscar per la colonna sonora de Il Postino e direttore principale dell’Orchestra della Magna Grecia dal 2005 al 2017.

L’iniziativa è stata organizzata da Matera in Musica in collaborazione con ICO Magna Grecia e con l’Associazione Musicale culturale “Luis Bacalov”, con il patrocinio del Comune di Taranto, della Regione Puglia e del Ministero della Cultura.