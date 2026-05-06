Internazionali d’Italia, qualificazioni: Pellegrino e Urgesi al tabellone principale

Nel secondo turno delle qualificazioni agli Internazionali d’Italia, arrivano importanti risultati per il tennis italiano.

In campo maschile, Andrea Pellegrino supera lo spagnolo Martín Landaluce con il punteggio di 6-3 2-6 6-2, conquistando l’accesso al tabellone principale. Si ferma invece Federico Bondioli, sconfitto 6-2 6-4 dal croato Dino Prižmić.

Tra gli altri incontri, lo spagnolo Pablo Llamas Ruiz ha la meglio sul portoghese Jaime Faria (3-6 6-2 6-3), mentre il britannico Jacob Fearnley supera l’americano Aleksandar Kovacevic (2-6 6-2 6-3). L’olandese Jesper de Jong rimonta e vince 4-6 6-2 7-6 contro il boliviano Hugo Dellien. Successi anche per il ceco Dalibor Svrčina, 6-4 6-2 su Nicolai Budkov Kjaer, e per lo spagnolo Daniel Mérida, che batte Marcelo Tomás Barrios Vera 6-3 3-6 7-6.

In campo femminile, Federica Urgesi si impone con autorità sulla slovena Veronika Erjavec (6-4 6-1) e accede al tabellone principale. Avanza anche Noemi Basiletti, che supera in rimonta l’ucraina Darija Snihur 6-3 6-7 6-4.

La svizzera Rebeka Masarova vince il derby con Jil Teichmann 1-6 6-1 6-1, mentre l’americana Taylor Townsend elimina l’andorrana Victoria Jiménez Kasintseva 6-2 6-3. Successo anche per la russa Alina Korneeva, che batte l’austriaca Lilli Tagger 6-3 6-3.