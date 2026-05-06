Martina Franca, in scena “I Mangiatori di filo” al Piccolo Teatro Comunale

MARTINA FRANCA - Domenica 17 maggio alle ore 19.00, presso il Piccolo Teatro Comunale “Valerio Cappelli”, andrà in scena lo spettacolo teatrale “I Mangiatori di filo”, scritto e diretto dalla designer e artista Ida Chiatante.

Lo spettacolo racconta, con ironia e poesia, il mondo delle antiche sartorie del Sud, affrontando temi contemporanei come la trasformazione del lavoro artigianale, la fast fashion e l’incontro tra culture.

In una vecchia bottega sartoriale del Sud Italia, la vita scorre immutabile da anni. Tre sarti e un’occhiellatrice continuano a cucire abiti come si faceva un tempo, tra gesti ripetuti, ricordi nostalgici e dialoghi ironici che restituiscono il ritratto di un mondo artigianale in trasformazione. La sartoria diventa così un microcosmo umano in cui il lavoro si intreccia con memoria, identità e senso di comunità.

Ma fuori dalla bottega il mondo corre veloce. L’arrivo di un giovane migrante africano in cerca di lavoro rompe l’equilibrio di questo universo sospeso nel tempo, portando alla luce paure, contraddizioni e fragilità di una comunità che si percepisce accogliente ma fatica ad aprirsi davvero all’altro.

Ago e filo diventano metafora delle relazioni umane: fili che uniscono, che si spezzano e che tentano continuamente di ricucire le distanze tra le persone.

“I Mangiatori di filo” nasce dal desiderio di raccontare il mondo delle botteghe sartoriali italiane, luoghi che per generazioni hanno rappresentato non solo spazi di lavoro, ma vere e proprie scuole di vita, attraversate oggi da profonde trasformazioni: la globalizzazione della moda, la produzione industriale accelerata e il confronto con culture diverse.

Lo spettacolo prova così a “cucire insieme” questi mondi, mettendo in dialogo tradizione e contemporaneità, artigianato e globalizzazione, identità e cambiamento.