Internazionali d’Italia, Sinner e Darderi ai quarti: Musetti eliminato

ROMA - Proseguono gli Internazionali d’Italia al Foro Italico, con gli azzurri ancora grandi protagonisti tra vittorie pesanti e qualche eliminazione eccellente.

Nel tabellone maschile, il numero 1 del mondo Jannik Sinner ha superato il derby tutto italiano contro Andrea Pellegrino con il punteggio di 6-2, 6-3, conquistando così l’accesso ai quarti di finale. Una prova solida per l’altoatesino, che continua il suo percorso nel torneo romano e attende ora il vincente della sfida tra Andrej Rublev e Nikoloz Basilashvili.

Impresa invece per Luciano Darderi, capace di rimontare e battere il numero 2 del seeding Alexander Zverev. L’azzurro si è imposto 1-6, 7-6, 6-0 al termine di una partita in crescita costante, guadagnandosi un posto nei quarti dove affronterà lo spagnolo Rafael Jodar.

Si interrompe invece agli ottavi il cammino di Lorenzo Musetti. Il tennista toscano è stato sconfitto in due set da Casper Ruud, con il punteggio di 6-3, 6-1 in un’ora e 19 minuti di gioco. Nel corso del match Musetti ha accusato anche alcuni problemi fisici che hanno richiesto l’intervento del medical time-out.

Nel tabellone femminile, riflettori puntati sul doppio con le campionesse in carica Sara Errani e Jasmine Paolini attese in campo negli ottavi di finale contro la coppia ceca formata da Linda Noskova e Tereza Valentova.

Il torneo è trasmesso in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.