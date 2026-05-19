“Jeunehomme”, a Lecce nuovo appuntamento con il ciclo “ConcertiAMO Mozart”

LECCE – Prosegue il ciclo “ConcertiAMO Mozart” con un nuovo appuntamento in programma domenica 24 maggio alle ore 18.45 nel chiostro dell’Accademia di Belle Arti di Lecce.

Il concerto, dal titolo “Jeunehomme”, vedrà protagonista l’Orchestra sinfonica Oles insieme al pianista Marco Scolastra, impegnato nell’esecuzione del celebre Concerto per pianoforte K 271 in mi bemolle maggiore di Wolfgang Amadeus Mozart, diretto dal maestro Maurizio Colasanti.

In programma anche due celebri arie mozartiane affidate al soprano cinese Yaqiong Cao: “L’ho perduta” da Le nozze di Figaro e “Vorrei spiegarvi, oh Dio!”, Aria da concerto K 418. Completerà la serata la Sinfonia n. 47 “Palindroma” di Franz Joseph Haydn.

Il Concerto “Jeunehomme”, composto da Mozart a soli 21 anni, è considerato una delle opere più innovative del repertorio pianistico del compositore salisburghese. Scritto probabilmente per la pianista francese Mademoiselle Jeunehomme, il brano segna una svolta stilistica nella produzione mozartiana grazie al dialogo continuo tra orchestra e solista e a una scrittura dal forte respiro operistico.

Il ciclo “ConcertiAMO Mozart” è promosso dall’Accademia di Belle Arti di Lecce e dall’Orchestra sinfonica Oles in occasione del 270° anniversario della nascita di Mozart e rientra nel progetto europeo “D.I.A.R.Y.” finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU.

L’iniziativa coinvolge numerosi partner istituzionali e accademici, tra cui il Conservatorio “Tito Schipa” di Lecce, il Conservatorio “Duni” di Matera, l’Università del Salento e il CNR Nanotec di Lecce.

L’ingresso al concerto del 24 maggio sarà gratuito, mentre per i successivi appuntamenti del 7 e 21 giugno è previsto un biglietto d’ingresso.