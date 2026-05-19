Turi celebra la Ciliegia Ferrovia: al via gli eventi verso la 34ª Sagra

TURI – Prende il via “Aspettando la Sagra della Ciliegia Ferrovia”, il calendario di appuntamenti che accompagnerà Turi verso la 34ª edizione della storica manifestazione dedicata a uno dei prodotti simbolo della Puglia.

Il primo appuntamento è fissato per mercoledì 20 maggio alle ore 18.30 nell’auditorium di via Indro Montanelli con il convegno “Ciliegie tesoro di Turi. La sfida continua”, dedicato al presente e al futuro della cerasicoltura locale.

Ad aprire l’incontro saranno i saluti istituzionali di Francesco Paolicelli, del sindaco di Turi Giuseppe De Tomaso, dell’assessora comunale all’Agricoltura Lilli Susca e del presidente dell’associazione InPiazza Livio Lerede.

Interverranno inoltre agronomi, imprenditori ed esportatori del settore cerasicolo, tra cui Pinuccio De Tomaso, Giuseppe Netti e rappresentanti delle aziende Giuliano OP, Giacovelli srl, Orchidea Frutta, Coniglio srl e Terra Adriatica Bio. A moderare sarà l’agronomo Domenico Abate.

Il programma proseguirà il 29 maggio con il convegno “Un mondo in un frutto” a Palazzo Cozzolongo, mentre il 30 e 31 maggio saranno protagonisti gli spettacoli culturali delle scuole del territorio in piazza Capitano Colapietro.

Il 1° giugno spazio all’arte con l’inaugurazione delle mostre fotografiche curate da Nico Nardomarino: “Terre Immerse” e “Atlante - storie e volti di paese”. In serata si terrà il “Cherry On Air – Sunset Party” con dj set di Radio Puglia.

Tra gli appuntamenti più attesi anche la “Cherry Fashion Night” del 2 giugno e il ritorno di “Mastercherry”, contest culinario dedicato agli appassionati di cucina, previsto il 3 e 4 giugno con la partecipazione della giornalista e conduttrice Barbara Politi.

Dal 5 al 7 giugno il centro di Turi ospiterà la 34ª edizione della Sagra della Ciliegia Ferrovia, evento organizzato dall’associazione culturale In Piazza con il contributo del Comune di Turi e il patrocinio della Regione Puglia e del Ministero dell’Agricoltura.

La manifestazione trasformerà il paese in un grande villaggio dedicato alla ciliegia Ferrovia, con area mercato, stand enogastronomici, artigianato, musica, spettacoli e visite guidate.

L’inaugurazione ufficiale è prevista venerdì 5 giugno alle ore 19 in piazza Silvio Orlandi con la partecipazione della madrina Barbara Politi.

Ricco anche il cartellone musicale con il palco “Cherry On Air” curato da Radio Puglia, tribute band dedicate agli 883 e a Lucio Dalla, dj set e performance itineranti di bande e gruppi musicali.

Spazio infine anche all’arte con l’ottava edizione dell’Estemporanea di Pittura “Rosso Ferrovia” e le mostre fotografiche diffuse nel centro storico.

Tutti gli eventi saranno a ingresso gratuito.



