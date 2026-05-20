La Distilleria Greco-Caroppo festeggia 4 anni: a Carmiano due giorni tra tour, degustazioni e musica live



Il 22 maggio open day con visite guidate su prenotazione, il 23 maggio party serale con live music, fritti, degustazioni e lo special guest Dottor Gin – Divulgazione Alcolica.





Quattro anni di ricerca, sperimentazione e cultura della distillazione artigianale nel cuore del Salento. La Distilleria Greco-Caroppo di Carmiano (Le) celebra il suo quarto anniversario con due giornate speciali aperte al pubblico, pensate per raccontare da vicino il mondo dei distillati artigianali e condividere un percorso che, in pochi anni, ha trasformato una passione in una realtà produttiva riconosciuta e in continua crescita.





L’appuntamento è per il 22 e 23 maggio negli spazi della distilleria, che per l’occasione aprirà le sue porte tra visite guidate, degustazioni, musica live e momenti di convivialità.





La due giorni si aprirà giovedì 22 maggio con un Open Day dedicato a tutti coloro che vogliono conoscere il lavoro che si cela dietro la produzione di gin, amari e liquori artigianali. Durante la giornata sarà possibile partecipare a visite guidate all’interno della distilleria in tre differenti turni: alle ore 11, alle 17 e alle 18.30.





I partecipanti avranno l’opportunità di scoprire il processo produttivo, dalla selezione delle botaniche fino alla distillazione, entrando nel cuore di un laboratorio che fa della ricerca e della lavorazione artigianale il proprio tratto distintivo. Le visite sono a numero limitato e si svolgeranno esclusivamente su prenotazione contattando il numero 329 9276405.





Venerdì 23 maggio spazio invece alla festa celebrativa per il quarto compleanno della distilleria. Dalle ore 20 alle 24 gli spazi produttivi si trasformeranno in un luogo di incontro e condivisione con live music, degustazioni dei prodotti della casa, fritti e frittini pensati per accompagnare i cocktail e i distillati firmati Greco-Caroppo.





Ospite speciale della serata sarà Dottor Gin – Divulgazione Alcolica, tra i divulgatori più conosciuti nel panorama italiano dedicato al mondo del gin e del bere consapevole, protagonista di un momento di racconto e approfondimento dedicato alla cultura del distillato.



