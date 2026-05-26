“La Gioia di Danzare” apre la rassegna EXTRA al Teatro Petruzzelli con Nicoletta Manni e Timofej Andrijashenko

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BARI - Il Teatro Petruzzelli di Bari ospiterà lunedì 1 giugno l’apertura della rassegna EXTRA con lo spettacolo “La Gioia di Danzare”, ideato e interpretato da Nicoletta Manni, Étoile del Teatro alla Scala, e Timofej Andrijashenko, Primo Ballerino del Teatro alla Scala.

Dopo il successo delle tappe del 2025, il progetto torna nel 2026 con un nuovo programma che unisce grandi titoli del repertorio classico e creazioni firmate da coreografi contemporanei di rilievo internazionale. Lo spettacolo rappresenta un percorso artistico che intreccia tecnica, espressività e contaminazioni stilistiche, valorizzando al tempo stesso la collaborazione artistica e personale dei due protagonisti.

Sul palco, insieme a Manni e Andrijashenko, si esibiranno alcuni tra i principali danzatori del corpo di ballo scaligero, in una successione di quadri coreografici che alternano momenti di virtuosismo tecnico e interpretazione narrativa.

Il programma 2026 include alcune delle pagine più iconiche della danza classica come Grand Pas Classique, Fiamme di Parigi e Infiorata a Genzano, accanto a coreografie contemporanee firmate da autori come Mauro Bigonzetti e Philippe Kratz. In programma anche Casse Noisette Compagnie di Jean-Christophe Maillot, presentata in prima esecuzione italiana e interpretata dagli stessi Manni e Andrijashenko.

A chiudere la serata sarà la nuova creazione “Beddrha ci dormi” di Patrick De Bana, un’opera originale su musiche di Paolo Buonvino con la partecipazione di Diodato e dell’Orchestra Popolare della Notte della Taranta. Un lavoro che fonde danza classica, sonorità mediterranee e linguaggi contemporanei.

Il progetto, prodotto e organizzato da ARTEDANZASRL, si ispira anche al libro di Nicoletta Manni pubblicato da Garzanti nel 2023, trasformandone i temi centrali in una narrazione scenica che celebra la danza come forma di espressione e libertà.

I biglietti per la rassegna EXTRA sono disponibili presso il botteghino del Teatro Petruzzelli e online su vivaticket.it.