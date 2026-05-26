Straordinaria affermazione elettorale di 'Prossima' a San Vito dei Normanni



SAN VITO DEI NORMANNI (BR) – Il gruppo politico "Prossima" esprime profonda gratitudine e grande entusiasmo all’indomani del voto per le elezioni comunali a San Vito dei Normanni, che ha visto il movimento civico rendersi protagonista di un’importante e solida affermazione elettorale. – Il gruppo politico "Prossima" esprime profonda gratitudine e grande entusiasmo all’indomani del voto per le elezioni comunali a San Vito dei Normanni, che ha visto il movimento civico rendersi protagonista di un’importante e solida affermazione elettorale.





Con un netto 9,20% dei consensi, frutto di ben 888 voti di lista e un totale di 1205 preferenze, "Prossima" si attesta come una delle forze trainanti e imprescindibili della coalizione del campo largo. A confermare il valore e l’efficacia del progetto politico sul territorio è l’eccezionale performance di Piero Iaia, che con 361 voti risulta il candidato consigliere più suffragato dell'intera coalizione guidata dal candidato sindaco Marco Ruggiero.





Il commento del referente cittadino, Flavio Bifaro: «Il risultato ottenuto a San Vito dei Normanni premia la serietà, la trasparenza e la freschezza della nostra proposta politica. Voglio ringraziare di cuore tutti i cittadini che hanno scelto di darci fiducia, credendo attivamente nel nostro programma. Un grazie speciale va a tutti i nostri candidati della lista: siamo un gruppo bellissimo, coeso, che ha dimostrato un valore immenso e che ha davanti a sé straordinarie prospettive di crescita».





Al ringraziamento si unisce il consigliere regionale Tommaso Gioia, che ha sostenuto da vicino il percorso del movimento: «Siamo davanti a un dato straordinario che certifica il forte radicamento e la bontà del progetto civico di "Prossima" sul territorio brindisino. Voglio esprimere un ringraziamento sincero a tutta la comunità di San Vito dei Normanni per la fiducia e, in modo particolare, al coordinatore regionale Michele Abbaticchio, il cui prezioso lavoro di guida e sintesi politica è stato fondamentale per raggiungere questo traguardo condiviso. La presenza e il supporto della Regione Puglia al fianco di questa splendida squadra non mancheranno mai».





Forte di questo storico consenso, il gruppo lancia un messaggio chiaro e inequivocabile per il futuro amministrativo della città: «Questo voto ci carica di una grande responsabilità nei confronti dei cittadini. Adesso siamo tutti compatti e pronti a lavorare con determinazione per sostenere la candidatura di Marco Ruggiero Sindaco. Il futuro di San Vito dei Normanni ha bisogno della nostra energia e di questo grande progetto comune» conclude il referente Flavio Bifaro.