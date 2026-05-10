La Lilt Taranto lancia “PrimaVera Donna”: mammografie e visite ginecologiche gratuite per donne a basso reddito

La Lilt di Taranto promuove “PrimaVera Donna”, una nuova iniziativa dedicata alla prevenzione oncologica femminile che unisce simbolicamente il risveglio della primavera a una maggiore consapevolezza dell’importanza della salute e della diagnosi precoce.

Nel corso del mese di maggio, la sezione provinciale della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori offrirà gratuitamente mammografie e visite ginecologiche complete di ecografia transvaginale e pap test a donne residenti nella provincia ionica appartenenti a fasce economicamente fragili.

L’iniziativa è rivolta a donne tra i 39 e i 49 anni e tra i 69 e i 75 anni con un Isee familiare non superiore a 12.500 euro. Per accedere alle prestazioni sarà necessario aderire all’associazione, versando una quota associativa di 15 euro al momento dell’esame.

Le visite saranno effettuate da medici specialisti presso il poliambulatorio della Cittadella della Carità di Taranto. Le prenotazioni potranno essere effettuate telefonicamente al numero 3270388515, attivo dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 19. Al momento della richiesta le utenti dovranno inviare tramite WhatsApp copia dell’Isee familiare 2026.

La Lilt specifica che saranno accolte soltanto le richieste di donne che non abbiano già effettuato recentemente gli stessi controlli né usufruito di analoghe iniziative negli anni 2024 e 2025. Ogni persona potrà prenotare una sola tipologia di esame tra mammografia e visita ginecologica.

L’associazione invita inoltre a privilegiare le richieste provenienti da donne con casi di tumore al seno tra i familiari consanguinei, così da favorire chi presenta maggiori fattori di rischio.

La campagna si concluderà il 29 maggio con “Gioca di cuore!”, torneo benefico di burraco organizzato per raccogliere fondi a sostegno della Lilt Taranto. L’evento si terrà presso la sede dell’Associazione Arma Aeronautica di Taranto a partire dalle 16:30. Le iscrizioni, esclusivamente in coppia, dovranno essere effettuate entro il 25 maggio contattando i numeri 3404768137 oppure 3281752630.