L’assessore Casili ad Andrano per il progetto 'L’A.L.V.E.A.R.E.' dedicato al turismo accessibile



ANDRANO (LE) – Sarà la presenza dell’assessore regionale al Welfare, Sport e Politiche giovanili Cristian Casili ad aprire il primo appuntamento in programma in provincia di Lecce del progetto "L’A.L.V.E.A.R.E. – Accompagnare Lentamente Valorizzando Esperienze Antiche e Rievocando Emozioni", iniziativa regionale dedicata allo sviluppo del turismo accessibile in Puglia. – Sarà la presenza dell’assessore regionale al Welfare, Sport e Politiche giovanili Cristian Casili ad aprire il primo appuntamento in programma in provincia di Lecce del progetto "L’A.L.V.E.A.R.E. – Accompagnare Lentamente Valorizzando Esperienze Antiche e Rievocando Emozioni", iniziativa regionale dedicata allo sviluppo del turismo accessibile in Puglia.





L’incontro si terrà lunedì 25 maggio alle ore 10.00 presso la Community Library di Andrano e rappresenterà un momento di confronto tra istituzioni, famiglie, associazioni, operatori turistici e cittadini sui temi dell’accessibilità e dell’inclusione nei percorsi turistici regionali.





Il laboratorio rientra nel percorso promosso dall’ATS composta da 24 partner pugliesi, 4 comuni coinvolti – Andrano, Mola di Bari, Valenzano e Cerignola – e con capofila ESCOOP – European Social Cooperative , realtà impegnata da anni nella progettazione sociale, nell’inclusione e nello sviluppo di reti territoriali innovative.





L’A.L.V.E.A.R.E. nasce con l’obiettivo di costruire una rete regionale di comunità inclusive e ospitali, capace di sviluppare un’offerta turistica accessibile rivolta a persone con bisogni speciali e di valorizzare territori, esperienze e percorsi spesso meno conosciuti, favorendo al tempo stesso la destagionalizzazione del turismo e il collegamento tra costa ed entroterra.





"Vogliamo costruire una rete concreta tra territori, famiglie, associazioni e operatori affinché il turismo accessibile diventi una reale opportunità di inclusione, crescita sociale e sviluppo per tutta la Puglia" dichiara Pasquale Panico, presidente di ESCOOP.





Per i promotori, il turismo accessibile non riguarda soltanto l’abbattimento delle barriere architettoniche ma l’intera esperienza di viaggio: accoglienza, mobilità, informazione, servizi e autonomia della persona.





Gli incontri sono aperti a tutti i portatori di interesse del turismo accessibile: persone con disabilità e loro familiari, tour operator, guide turistiche, ristoratori, albergatori, gestori di strutture ricettive, operatori culturali e socio-sanitari.





I laboratori, curati dalla Cooperativa Sociale L’Integrazione e dalla Cooperativa Sociale Aliante, avranno l’obiettivo di stimolare una riflessione condivisa sui temi della disabilità, dell’accessibilità e del diritto al viaggio.



