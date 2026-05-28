Laterza, sventato furto di gasolio: arrestato un 25enne, denunciato un complice

LATERZA - Sventato nella notte un furto di gasolio a Laterza, dove un agricoltore del posto ha sorpreso due uomini mentre tentavano di sottrarre carburante dal cassone del suo autocarro.

Secondo quanto ricostruito, i due stavano cercando di asportare un fusto contenente circa un quintale di gasolio quando il proprietario è intervenuto, dando origine a una colluttazione.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, che hanno arrestato un 25enne. Il secondo uomo, un 40enne riuscito inizialmente a fuggire, è stato successivamente identificato e denunciato in stato di libertà con l’ipotesi di tentato furto.

L’agricoltore ha riportato una lesione a una mano, giudicata guaribile in circa dieci giorni.