Per un turismo pienamente accessibile c’è 'Terre dell'Uguaglianza'



Al via “Terre dell'Uguaglianza”, un progetto di rete che nasce con l'obiettivo di qualificare e potenziare il sistema territoriale dell’accessibilità turistica; è finanziato nell'ambito del bando C.OS.T.A. (Comunità Ospitali per il Turismo Accessibile) di Regione Puglia e di Pugliapromozione per un turismo a misura di persone con disabilità ed esigenze speciali. Al via “Terre dell'Uguaglianza”, un progetto di rete che nasce con l'obiettivo di qualificare e potenziare il sistema territoriale dell’accessibilità turistica; è finanziato nell'ambito del bando C.OS.T.A. (Comunità Ospitali per il Turismo Accessibile) di Regione Puglia e di Pugliapromozione per un turismo a misura di persone con disabilità ed esigenze speciali.





Attraverso una rete sinergica tra enti del terzo settore, operatori economici e amministrazioni locali, infatti, i partner della rete del progetto intendono abbattere ogni barriera e garantire a tutti il diritto a un'esperienza turistica ed equa.





Il progetto “Terre dell'Uguaglianza” sarà presentato alla comunità in un pubblico incontro che si terrà, alle ore 10.30 di sabato 30 maggio, presso Casa Viola Mudit, in Via Plateja n.51 a Taranto (info segreteriaprogettocosta@gmail.com – 3285626207).





Dopo i saluti istituzionali, l’introduzione sarà affidata alla Dott.ssa Caterina Bonomo, Presidente della Cooperativa Sociale Logos, il soggetto capofila del partenariato del progetto.





In seguito, moderati dal Dott. Giovanni Paolo Pisconti, Sociologo, Giudice onorario presso il Tribunale per i Minorenni di Taranto, sono previsti gli interventi tecnici e di scenario a cura della Dott.ssa Nica Mastronardi, Coordinatore Tecnico e RUP A.Re.T. Pugliapromozione, di Michele Cataldo, Referente del Welfare Culturale e Turistico del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio della Regione Puglia, della Dott.ssa Serena Longo della Fondazione Vanni Longo ETS, e della Dott.ssa Federica Barletta, Garante dei diritti delle persone con disabilità del Comune di Maruggio.



