Lavoro nero nel Tarantino: scoperti 16 lavoratori irregolari dalla Guardia di Finanza

TARANTO - Controlli della Guardia di Finanza nel territorio della provincia di Taranto contro il lavoro sommerso e irregolare. Le verifiche hanno portato alla scoperta di 16 lavoratori in nero e di un lavoratore irregolare impiegati in diverse attività commerciali.

Gli accertamenti hanno interessato esercizi situati nel capoluogo ionico e nei comuni di Pulsano, Ginosa, Laterza, Martina Franca, Massafra e Manduria.

Nel mirino delle Fiamme Gialle sono finiti bar, ristoranti, panifici, cartolerie e tabaccherie. Al termine dei controlli, sette datori di lavoro sono stati segnalati all’Ispettorato del lavoro per l’impiego di manodopera irregolare e per l’eventuale sospensione dell’attività commerciale.

L’operazione rientra nell’ambito delle attività di contrasto all’economia sommersa e di tutela dei diritti dei lavoratori.