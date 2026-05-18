Lotto, colpo da oltre 124mila euro a Leverano: vincita record con una giocata da 3 euro
ROMA - La vincita più alta dell’ultimo concorso del Lotto arriva da Leverano, in provincia di Lecce, dove un giocatore ha centrato un premio da 124.750 euro con una puntata di appena 3 euro.
Il fortunato vincitore ha indovinato la quaterna 17-51-56-71 sulla ruota Nazionale. La giocata vincente è stata effettuata in una ricevitoria di via Carmiano.
La fortuna ha fatto tappa anche a Bari, dove sono stati vinti 10.100 euro grazie al terno 16-17-71 sempre sulla ruota Nazionale.
Per quanto riguarda il 10eLotto, a Caltanissetta un giocatore ha portato a casa 20mila euro centrando un “9” in un’estrazione frequente.
Nel concorso di venerdì, invece, a Bernalda, in provincia di Matera, sono stati vinti 25mila euro grazie a un “7” doppio numero oro nella modalità frequente.