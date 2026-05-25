Le baresi Lilies vincono la semifinale bolognese degli IVISIONATICI Music Festival

BOLOGNA - Successo per il duo barese Lilies alla semifinale di IVISIONATICI Music Festival, andata in scena il 22 maggio negli spazi del DumBO a Bologna.

Le due cantautrici gemelle, originarie di Bari, si sono aggiudicate la vittoria della tappa bolognese grazie al voto del pubblico, conquistando così l’accesso alla finale nazionale del festival, in programma l’8 luglio a Milano presso il Mosso.

Oltre alla qualificazione, le Lilies hanno ottenuto una borsa di studio del valore di 400 euro destinata al loro progetto musicale, premio messo a disposizione da Emanuela Bongiorni.

Il contest, promosso da IVISIONATICI e patrocinato dal Nuovo IMAIE, nasce con l’obiettivo di sostenere artisti emergenti, band e cantautori offrendo opportunità concrete di crescita professionale e visibilità nel panorama musicale italiano.

La quinta edizione prevede un montepremi complessivo che include un contributo economico di mille euro per il vincitore assoluto, oltre a premi legati alla produzione musicale, alla promozione artistica e alla formazione professionale. Tra le opportunità previste figurano registrazione e distribuzione di brani inediti, ufficio stampa, esibizioni in festival partner, tour radiofonici, interviste e consulenze manageriali.

Il duo Lilies si racconta come un progetto nato “spontaneamente”, alimentato dalla passione condivisa per la musica e l’arte. Il nome scelto richiama il giglio, simbolo di purezza e spontaneità, elementi che le due artiste considerano centrali nel loro percorso creativo.

“Cantare insieme è essenziale – spiegano – perché quando le nostre voci si intrecciano evocano quel poeta bambino che esiste dentro ognuno di noi”.