Perseguita e segue l’ex compagna nonostante il divieto: arrestato 45enne nel Tarantino

BARI - Non avrebbe accettato la fine della relazione sentimentale e avrebbe continuato a perseguitare l’ex compagna, seguendola nei suoi spostamenti quotidiani e presentandosi nei luoghi da lei frequentati.

Per questo un uomo di 45 anni, residente in provincia di Bari, è stato arrestato dai carabinieri di Castellaneta con le accuse di atti persecutori e violazione del divieto di avvicinamento alla persona offesa.

L’arresto è avvenuto durante un servizio di controllo del territorio. Secondo quanto ricostruito dai militari, l’uomo sarebbe stato intercettato mentre, a bordo della propria automobile, seguiva con atteggiamento insistente e molesto l’ex compagna, una donna di 48 anni residente nel comune tarantino.

I carabinieri hanno accertato che il 45enne avrebbe violato la misura cautelare già emessa nei suoi confronti dall’autorità giudiziaria, che gli imponeva di non avvicinarsi alla donna.

Le condotte persecutorie, secondo gli investigatori, avrebbero provocato nella vittima un forte stato di ansia e timore per la propria sicurezza personale.

Dopo il fermo, l’uomo è stato condotto in carcere e posto a disposizione dell’autorità giudiziaria competente.