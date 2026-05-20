Lecce, ansia per Banda: attaccante in dubbio contro il Genoa

Il Lecce deve fare i conti con le condizioni fisiche di Lameck Banda in vista della sfida casalinga contro il Genoa, in programma domenica 24 maggio alle 20.45 allo Stadio Via del Mare per la 38ª giornata di Serie A.

L’attaccante zambiano è alle prese con problemi muscolari e la sua presenza resta in forte dubbio. In questa stagione Banda ha collezionato 31 presenze con la maglia giallorossa, confermandosi una pedina importante nello scacchiere offensivo del Lecce.

Nel corso della sua carriera il giocatore ha vestito le maglie di Maccabi Petah Tikva FC, FC Arsenal Tula, Maccabi Netanya FC, Zesco United FC e Nkwazi FC. Con la nazionale dello Zambia ha disputato 22 partite da titolare, oltre a tre presenze con lo Zambia Under 23.

Qualora Banda non dovesse recuperare in tempo, il tecnico del Lecce potrebbe affidarsi a Stulic dal primo minuto contro il Genoa. Per i salentini sarà una sfida decisiva nella corsa alla salvezza.