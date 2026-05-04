Lecce, benedizione delle mamme in attesa nella Basilica Salesiana



LECCE - L’Ufficio diocesano di pastorale della salute e l’Ufficio diocesano famiglia e vita della diocesi di Lecce hanno scelto di dare vita a un gesto semplice e potente: una celebrazione di benedizione per tutte le mamme in attesa. - L’Ufficio diocesano di pastorale della salute e l’Ufficio diocesano famiglia e vita della diocesi di Lecce hanno scelto di dare vita a un gesto semplice e potente: una celebrazione di benedizione per tutte le mamme in attesa.





A presiedere la suggestiva celebrazione venerdì 8 maggio alle 19, nella basilica salesiana in Lecce - nell’ambito delle celebrazioni in onore di San Domenico Savio, protettore delle partorienti la cui festa cade il 6 maggio - l’arcivescovo Angelo Raffaele Panzetta.





In un tempo in cui la vita nascente chiede di essere custodita con rinnovata responsabilità, questo momento vuole ricordare a tutti il valore sacro e prezioso di ogni bambino e, insieme, la dignità e la bellezza della donna che si prepara a diventare madre. La maternità è un mistero di grazia e di forza, un atto di fiducia nel futuro, un sì che si apre alla vita e la genera.





Per questo, nella cornice luminosa della basilica di San Domenico Savio, l’arcivescovo invocherà la benedizione del Signore su tutte le donne incinte, chiedendo per loro la presenza viva dello Spirito Santo: che le sostenga, che doni loro serenità e coraggio, che renda fecondo ogni gesto di attesa e di amore, che accompagni il delicato ma dolcissimo momento del parto.