Lecce, Ramadani squalificato: salterà la prima giornata del prossimo campionato

FRANCESCO LOIACONO - Il US Lecce dovrà fare a meno di Ylber Ramadani nella prima gara del prossimo campionato di Serie A. Il centrocampista albanese è stato infatti squalificato per una giornata dopo l’ammonizione rimediata contro il Genoa CFC al “Via del Mare”, nella 38esima e ultima giornata di campionato.

Ramadani era diffidato e il cartellino giallo fatto scattare automaticamente la sanzione che dovrà scontare ad agosto, all’esordio stagionale dei salentini.

Per il giocatore si chiude comunque una stagione da protagonista con 37 presenze complessive in campionato con la maglia giallorossa.

Nel corso della sua carriera Ylber Ramadani ha vestito le maglie di Aberdeen FC, MTK Budapest, Vejle BK, FK Partizani, FC Drita, FC Prishtina, FC Ferizaj e Prishtina Under 19. Con la nazionale Albania ha collezionato 48 presenze da titolare.

Dopo la pausa estiva il centrocampista tornerà a Lecce a luglio per iniziare la preparazione precampionato e sarà nuovamente disponibile dalla seconda giornata di Serie A.