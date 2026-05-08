Lecce, via libera al bonus bollette da 400 euro per le famiglie fragili: misura straordinaria per luce e gas

LECCE - La Giunta comunale di Lecce ha approvato una delibera che introduce un nuovo contributo economico straordinario destinato alle famiglie in condizioni di fragilità sociale ed economica. La misura prevede l’erogazione di un sostegno diretto di 400 euro per il pagamento delle utenze domestiche di luce e gas relative all’anno 2025.

Il provvedimento sarà attuato attraverso un bando pubblico e sarà parametrato sulla base dell’ISEE dei richiedenti. I criteri di accesso saranno più inclusivi rispetto alle precedenti misure, con particolare attenzione ai nuclei familiari in cui siano presenti persone con disabilità o situazioni di maggiore vulnerabilità.

Secondo quanto comunicato dall’amministrazione, l’obiettivo è offrire un aiuto concreto nel fronteggiare l’aumento del costo della vita e il peso crescente delle bollette energetiche.

L’Assessore al Welfare Andrea Guido ha definito l’intervento una risposta diretta ai bisogni del territorio, sottolineando come la misura punti a garantire sostegno immediato e dignità alle famiglie in difficoltà. L’assessore ha inoltre rivendicato il carattere innovativo dell’iniziativa sul piano nazionale.

Nei prossimi giorni saranno resi noti i dettagli operativi del bando, inclusi requisiti, modalità di presentazione delle domande e tempistiche per l’accesso al contributo.