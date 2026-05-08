Porto Cesareo conquista la stampa internazionale: giornalisti italiani ed europei alla scoperta dei tesori del mare, della natura, dell’archeologia e del gusto



PORTO CESAREO (LE) – Le meraviglie di Porto Cesareo protagoniste del 76° educational tour per giornalisti organizzato dalla rivista Spiagge, diretta da Carmen Mancarella, in programma dal 5 al 12 maggio. Un viaggio esperienziale che ha portato in Salento redattori e inviati di importanti testate italiane ed europee specializzate in turismo, territori, lifestyle, eventi e cultura. – Le meraviglie di Porto Cesareo protagoniste del 76° educational tour per giornalisti organizzato dalla rivista Spiagge, diretta da Carmen Mancarella, in programma dal 5 al 12 maggio. Un viaggio esperienziale che ha portato in Salento redattori e inviati di importanti testate italiane ed europee specializzate in turismo, territori, lifestyle, eventi e cultura.





Il gruppo continuerà le sue escursioni per raccontare uno dei territori più affascinanti del Mediterraneo, dove natura incontaminata, biodiversità marina, archeologia, tradizioni e sapori autentici si fondono in un patrimonio unico.





Tra le testate presenti figurano National Geographic edizione Polonia, Il Resto del Carlino, Il Giorno e La Nazione del gruppo QN Quotidiani, oltre a numerosi magazine e portali europei di settore come reise.news.de einfachraus.de , Funken Medien di Berlino, Week End and Morgen Medien Group, House&Hotel Luxury Berlino, tenminutesetravel.com di Bruxelles, viaggiemondo.it di Tenerife, Turismo del Gusto, Web Lombardia, cosabolleinpentola.it ambienteeuropa.com , insieme alle emittenti radiofoniche CS Radio Canarie Media Group e WNET Varsavia.





Oggi 8 maggio, la visita al Museo di Biologia Marina “Pietro Parenzan”, autentico presidio di divulgazione scientifica e memoria del mare, alle spettacolari dune costiere di Porto Cesareo, l'incontro con uno storico pescatore e un emozionante tour in barca tra acque cristalline, fondali ricchi di biodiversità e paesaggi mozzafiato. I giornalisti potranno inoltre conoscere le testimonianze archeologiche del territorio, le eccellenze enogastronomiche locali e i tesori ambientali che rendono Porto Cesareo una delle destinazioni più amate del turismo nazionale e internazionale.





L’iniziativa rappresenta una straordinaria opportunità di promozione per il territorio salentino, che sarà raccontato attraverso reportage, servizi, approfondimenti, collegamenti radiofonici e pubblicazioni online diffuse in Italia e in diversi Paesi europei.





Al progetto ha aderito il Comune di Porto Cesareo, guidato dalla gestione commissariale, con il supporto del commissario straordinario Emanuela Pellegrino e dei subcommissari Antonio Calignano e Simona Maselli che hanno condiviso l’importanza strategica dell’iniziativa per la valorizzazione e la promozione del territorio e accompagnato i giornalisti nel tour.





«Porto Cesareo continua ad affermarsi come destinazione di eccellenza del turismo esperienziale e sostenibile – sottolinea Carmen Mancarella –. I giornalisti avranno modo di vivere un’esperienza autentica tra mare, cultura, natura e tradizioni, diventando ambasciatori di questo straordinario angolo di Puglia nel mondo».





Ancora una volta Porto Cesareo si conferma così non solo meta balneare d’eccellenza, ma luogo identitario capace di offrire esperienze autentiche in ogni stagione, grazie alla sua straordinaria ricchezza ambientale, culturale ed enogastronomica.