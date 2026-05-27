“Legami che guariscono”: a Bari la presentazione del libro che dà voce al cammino dei pazienti oncologici

BARI - Sabato 6 giugno 2026, nella cornice storica di Palazzo Fizzarotti a Bari, si terrà la presentazione ufficiale di “Legami che guariscono. Narrazioni dal cammino oncologico”, progetto editoriale promosso dall’Associazione Meraki. L’iniziativa rappresenta un appuntamento di forte impatto umano e culturale, dedicato alla narrazione del vissuto dei pazienti oncologici attraverso la scrittura, la testimonianza e la condivisione.

L’evento si inserisce in uno spazio simbolico della città: lo storico Palazzo Fizzarotti, che ospiterà una serata pensata come un percorso tra parole, emozioni e musica, con l’obiettivo di restituire centralità al valore della relazione umana nei momenti di fragilità.

Un progetto editoriale nato dall’ascolto dei pazienti

Il libro nasce dall’esigenza di raccogliere e dare forma alle esperienze di chi affronta il percorso oncologico, trasformando il racconto personale in un patrimonio condiviso. Non una semplice antologia di storie, ma un lavoro corale che mette al centro la dimensione relazionale come possibile strumento di sostegno psicologico ed emotivo.

Secondo l’associazione promotrice, il progetto si fonda sull’idea che la narrazione del dolore possa diventare anche un processo di rielaborazione e resilienza, capace di generare consapevolezza e vicinanza tra pazienti, famiglie e comunità.

«Questo libro rappresenta un traguardo importante per la nostra associazione e per i nostri pazienti», afferma il presidente dell’Associazione Meraki. «Attraverso la scrittura, le esperienze individuali diventano voce collettiva. I legami autentici possono fare la differenza nel percorso di cura, soprattutto sul piano umano e relazionale».

Una rete di collaborazione tra sanità, cultura e territorio

L’iniziativa si inserisce in un più ampio programma di attività portate avanti dall’Associazione Meraki, che comprende progetti di supporto ai pazienti, momenti formativi e iniziative divulgative sul territorio pugliese.

Il progetto editoriale è stato realizzato anche grazie al contributo di Gilead Sciences, che ha sostenuto l’iniziativa nell’ambito del proprio impegno a favore del miglioramento della qualità di vita dei pazienti e del rafforzamento dei percorsi di assistenza centrati sulla persona.

Letture, testimonianze e musica per una serata di condivisione

La presentazione del volume sarà scandita da letture, interventi e testimonianze dirette degli autori, che daranno voce ai racconti raccolti nel libro. L’obiettivo è costruire un momento partecipativo in cui il pubblico possa entrare in contatto con esperienze autentiche, spesso segnate dalla fragilità ma anche da una forte capacità di resistenza.

A impreziosire la serata sarà l’intervento musicale del Maestro Marco Misciagna, il cui contributo artistico accompagnerà simbolicamente il percorso narrativo, traducendo in musica le emozioni e le storie raccolte nel progetto editoriale.

Un evento tra cultura e impegno sociale

Alla presentazione parteciperanno rappresentanti delle istituzioni locali, professionisti del settore medico-scientifico e volontari dell’associazione, in un contesto che unisce cultura, sanità e solidarietà.

L’appuntamento di Palazzo Fizzarotti si configura così come un momento di riflessione collettiva sul valore della cura non solo clinica, ma anche umana, e sulla capacità dei legami sociali di sostenere i percorsi più complessi della vita.