Locorotondo Experience – Spring Edition 2026: il programma delle visite tra storia, natura e tradizione

LOCOROTONDO - Ritorna anche per la primavera 2026 “Locorotondo Experience”, il ciclo di attività culturali e visite guidate promosso dall’Info-Point di Locorotondo e dall’Associazione Ecomuseale di Valle d’Itria, con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio materiale e immateriale del territorio.

Dopo l’avvio del 25 aprile con “Il borgo a primavera”, dedicato alla visita del centro storico, il calendario prosegue con tre appuntamenti tematici che accompagneranno cittadini e visitatori in un percorso tra arte, paesaggio, spiritualità e tradizione.

Gli appuntamenti in programma

Sabato 9 maggio 2026 – “Nel giardino di pietra”

Visita guidata alla scoperta del giardino ottocentesco di Masseria Ferragnano, realizzata in collaborazione con l’Associazione Valle d’Itria Bonsai. Un percorso che unisce paesaggio storico e cultura botanica.

Sabato 16 maggio 2026 – “A rimirar iscrizioni e tetti”

Passeggiata nel centro storico di Locorotondo dedicata alla scoperta delle iscrizioni latine presenti sugli edifici, tra epigrafi, dettagli architettonici e tracce della memoria urbana.

Sabato 30 maggio 2026 – “Il culto della Madonna di Hodegetria, tra fede e tradizione”

Itinerario che dal borgo conduce fino all’edicola votiva di contrada Pozzotinto, approfondendo il legame tra devozione popolare, paesaggio rurale e identità locale.

Informazioni utili

Tutte le attività iniziano alle ore 10:00 e hanno una durata di circa 2 ore.

È richiesta la prenotazione obbligatoria.

Le visite sono curate da guide turistiche abilitate e possono essere svolte anche in lingua straniera.

Per informazioni e prenotazioni:

Tel. +39 080 4312788

Email: infopointlocorotondo@gmail.com

Un calendario pensato per offrire un’esperienza immersiva nel territorio di Locorotondo, tra cultura diffusa e riscoperta delle radici storiche della Valle d’Itria.