Tricase, 'Serve filo': la nuova raccolta poetica di Pina Petracca a Palazzo Gallone



TRICASE (LE) - Sabato 9 maggio 2026, alle ore 18.30, presso la Sala del Trono di Palazzo Gallone a Tricase (Piazza Pisanelli), si terrà la presentazione ufficiale del volume di versi di Pina Petracca, “Serve filo”. edito da Musicaos Editore, in un evento col patrocinio del Comune di Tricase e con la partecipazione di “AIL Lecce”. All’introduzione del prof. Oronzo Russo, che modererà l’incontro, seguiranno i saluti del Sindaco di Tricase, Antonio De Donno, e del dott. Mario Tarricone, Presidente AIL Lecce. Interverranno Maurizio Nocera, autore della postfazione al volume, la prof. ssa Maria Grazia Bello, Anna Ronga, laureanda presso l’Università del Salento e l’editore, Luciano Pagano. Durante l’incontro l’attore Donato Chiarello leggerà alcuni brani della raccolta, con musiche a cura del Maestro Maria Fino. Ingresso libero. - Sabato 9 maggio 2026, alle ore 18.30, presso la Sala del Trono di Palazzo Gallone a Tricase (Piazza Pisanelli), si terrà la presentazione ufficiale del volume di versi di Pina Petracca, “Serve filo”. edito da Musicaos Editore, in un evento col patrocinio del Comune di Tricase e con la partecipazione di “AIL Lecce”. All’introduzione del prof. Oronzo Russo, che modererà l’incontro, seguiranno i saluti del Sindaco di Tricase, Antonio De Donno, e del dott. Mario Tarricone, Presidente AIL Lecce. Interverranno Maurizio Nocera, autore della postfazione al volume, la prof. ssa Maria Grazia Bello, Anna Ronga, laureanda presso l’Università del Salento e l’editore, Luciano Pagano. Durante l’incontro l’attore Donato Chiarello leggerà alcuni brani della raccolta, con musiche a cura del Maestro Maria Fino. Ingresso libero.





«In questa raccolta poetica, dal sorprendente titolo “Serve filo”, Pina Petracca ha messo insieme versi di una bellezza unica», scrive nella postfazione al volume lo scrittore e critico Maurizio Nocera. Una sensibilità poetica, quella di Pina Petracca, capace di divenire luogo di incontro per la natura e la storia, per il paesaggio, per le creature e i molteplici segni dei viventi. Una voce che coglie gli attimi, le istantaneità, come somma di emozione, sentimenti, percezioni. Questi versi sono addensativi, tendono a una concrezione dell’esistere. Non si lasci ingannare il lettore dalla precisione delle date, questa precisione è la stessa di un oroscopo poetico, fisico, non astrologico ma astronomico, in cui si compie la congiunzione di astri che mette in relazione l’esplosione di una bomba in una guerra lontana alla muta della pelle di un rettile, con un orientarsi del tempo e dello spazio in sintonia tra uomo e cosmo. Il filo che lega è un reticolo, è intuizione, relazione, memoria. Il sentire poetico, qui, si fa interprete di un universo di accadimenti, per restituire un’immagine che è ferita/denuncia e allo stesso tempo lenimento.





Pina Petracca, insegnante di Laboratorio di Chimica presso l’I.I.S.S. “Don Tonino Bello” di Tricase, è nata a San Cassiano e abita a Surano, in provincia di Lecce. Nel 1999 ha pubblicato la sua prima raccolta di poesie dal titolo «Inno alla vita» (Liber Ars ed.) e nel 2007 il volume «L’Antidoto» (Carra ed.). Nel luglio del 2013 la pittrice Laura Petracca pubblica il libro «Il senso dell’incanto» (Libellula ed., con prefazione dell’attrice Paola Pitagora) in cui sono raccolti i suoi dipinti e le poesie di Pina ad essi ispirate. Nel luglio 2017 pubblica «Solitudini a Sud della tua luce» (Edizioni ESPERIDI) e nel 2022 «Sabbia di confine» (Edizioni ESPERIDI). Oltre ad essere intervenuta a diversi reading di poesia, Pina Petracca ha partecipato a concorsi letterari nazionali conseguendo in varie occasioni menzioni speciali e premi. Alcune sue poesie sono state tradotte in rumeno nell’ottobre 2022 sulla rivista “Caligraf” del “Centrul Judeten de Conservare si Promovare a Culturii Traditionale Teleorman” (Centro della contea di Teleorman per la conservazione e la promozione della cultura tradizionale).





Il ricavato della vendita del volume, nella serata, sarà devoluto dall’autrice all’AIL LECCE.

















Con il patrocinio del Comune di Tricase

e la partecipazione di AIL Lecce

Sabato 9 maggio 2026 - ore 18.30

Palazzo Gallone - Sala del Trono

(Tricase - Piazza Pisanelli)

Presentazione ufficiale del volume

“Serve filo” (Musicaos Editore)

di Pina Petracca

Introduce e modera: Prof. Oronzo Russo

Saluti:

Antonio De Donno

(Sindaco di Tricase)

Dott. Mario Tarricone

(Presidente AIL Lecce)

Interventi di:

Maurizio Nocera

Prof. ssa Maria Grazia Bello

Anna Ronga

Luciano Pagano

Letture a cura di:

Donato Chiarello

Musiche a cura del M°: Maria Fino



