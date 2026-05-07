Trinitapoli celebra l’ottavo centenario di San Francesco d’Assisi

Su iniziativa del Comitato “Storia e Memoria”, sabato 9 maggio alle ore 19.00, presso il Salone della Parrocchia Immacolata dei Padri Cappuccini di Trinitapoli, si terrà un importante evento dedicato alle celebrazioni per l’ottavo centenario di San Francesco d’Assisi.

L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Trinitapoli, è curata dal Comitato “Storia e Cultura”, rappresentato da Rosario Manna e dal dott. Giuseppe Di Pillo, figlio dello scultore Antonio Di Pillo.

Momento centrale della serata sarà la relazione dal titolo:

“San Francesco visto da Giotto, Caravaggio e Di Pillo: dialogo tra il Trecento, il Seicento e il Novecento”, affidata al critico d’arte Franco Leone, insignito da Papa Francesco del Premio Internazionale Assisi per la Pace.

Dopo i saluti istituzionali dell’Arcivescovo di Trani-Barletta-Bisceglie, mons. Leonardo D’Ascenzo, del sindaco Francesco di Feo e dell’amministratore parrocchiale fra Diomede Stano, il presidente del Comitato “Storia e Memoria”, Rosario Manna, introdurrà gli interventi della presidente della Pro Loco, Maria Grazia Miccoli, della dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo “Don Milani-Garibaldi-Leone”, Roberta Lionetti, e della presidente dell’AMMI, Raffaella Porreca.

La manifestazione sarà arricchita da intermezzi musicali a cura della “Schola Cantorum” della Parrocchia Immacolata e dell’Orchestra del percorso musicale della Scuola Media di Trinitapoli.

L’evento rappresenta un’importante occasione di riflessione culturale e spirituale sulla figura di San Francesco d’Assisi, attraverso un dialogo tra arte, storia e memoria che unisce epoche e sensibilità diverse.











