Premio “Le Eccellenze Salentine”, il 5 giugno a Lecce la nuova edizione dedicata a cultura, impresa, arte e informazione

– Torna a Lecce il Premio “Le Eccellenze Salentine”, il riconoscimento promosso dall’Associazione socioculturale HORAH in collaborazione con i Quaderni del Bardo Edizioni e la Fondazione Palmieri.

La cerimonia di premiazione si terrà venerdì 5 giugno alle ore 18.30 nella sede della Fondazione Palmieri, nel centro storico di Lecce, con il patrocinio del Comune di Lecce e della Provincia di Lecce.

L’iniziativa intende valorizzare personalità, realtà imprenditoriali e istituzioni che si sono distinte per il contributo offerto alla crescita culturale, sociale e professionale del territorio salentino.

A introdurre la serata saranno Grazia Piscopo, Stefano Donno e Paola Scialpi.

Quattro i premiati dell’edizione 2026:

Roberta Di Laura, riconosciuta per il suo percorso artistico internazionale nel mondo della danza e della coreografia;

Casa di Cura Villa Bianca, storica struttura sanitaria specializzata in ortopedia, diagnostica e riabilitazione;

Salento in Tasca, premiato per il contributo all’informazione e alla promozione del territorio;

Michele D'Elia, artista apprezzato a livello internazionale per la sua attività concertistica e compositiva.



