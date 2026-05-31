Premio “Le Eccellenze Salentine”, il 5 giugno a Lecce la nuova edizione dedicata a cultura, impresa, arte e informazione
LECCE – Torna a Lecce il Premio “Le Eccellenze Salentine”, il riconoscimento promosso dall’Associazione socioculturale HORAH in collaborazione con i Quaderni del Bardo Edizioni e la Fondazione Palmieri.
La cerimonia di premiazione si terrà venerdì 5 giugno alle ore 18.30 nella sede della Fondazione Palmieri, nel centro storico di Lecce, con il patrocinio del Comune di Lecce e della Provincia di Lecce.
L’iniziativa intende valorizzare personalità, realtà imprenditoriali e istituzioni che si sono distinte per il contributo offerto alla crescita culturale, sociale e professionale del territorio salentino.
A introdurre la serata saranno Grazia Piscopo, Stefano Donno e Paola Scialpi.
Quattro i premiati dell’edizione 2026:
- Roberta Di Laura, riconosciuta per il suo percorso artistico internazionale nel mondo della danza e della coreografia;
- Casa di Cura Villa Bianca, storica struttura sanitaria specializzata in ortopedia, diagnostica e riabilitazione;
- Salento in Tasca, premiato per il contributo all’informazione e alla promozione del territorio;
- Michele D'Elia, artista apprezzato a livello internazionale per la sua attività concertistica e compositiva.
L’evento sarà accompagnato dal motto latino “Timor Animi Auribus Officit” (“La paura dell’anima ostruisce l’udito”), scelto come invito simbolico ad ascoltare e valorizzare le eccellenze che contribuiscono alla crescita culturale e civile del territorio.
Il Premio “Le Eccellenze Salentine” si conferma così un appuntamento dedicato alla valorizzazione delle migliori espressioni del Salento nei campi dell’arte, della cultura, dell’impresa, della ricerca e dell’informazione.
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