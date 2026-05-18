Taranto, 15enne investito sulle strisce pedonali: è grave, caccia ai due giovani in moto

TARANTO - Grave incidente nella serata a Taranto, dove un ragazzo di 15 anni è rimasto seriamente ferito dopo essere stato investito da una moto mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali in viale Virgilio.

Secondo una prima ricostruzione, il motociclista avrebbe tentato di frenare per evitare l’impatto, senza però riuscire a evitare il violento investimento. Dopo lo scontro, i due giovani che si trovavano a bordo della moto sarebbero caduti sull’asfalto ma, una volta rialzati, si sarebbero allontanati rapidamente facendo perdere le proprie tracce.

Il 15enne è stato soccorso dal personale sanitario e trasportato in ospedale in gravi condizioni.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e la polizia locale, che hanno avviato le indagini per identificare i due ragazzi in fuga. Fondamentali potrebbero risultare le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona di viale Virgilio.