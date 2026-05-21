“Maggio all’infanzia”: a Molfetta il teatro diventa gioco con “A tavola con”

MOLFETTA - Prosegue la 29ª edizione del festival di teatro per le nuove generazioni “Maggio all’infanzia”, diretto da Teresa Ludovico per Fondazione SAT, con un doppio appuntamento in programma venerdì 22 maggio alla Biblioteca Giovanni Panunzio di Molfetta.

Al centro della giornata il format di teatro-gioco “A tavola con”, ideato da Teatri di Bari, che propone due laboratori ispirati alle storie di Pinocchio e della Regina delle nevi, tra narrazione, creatività e partecipazione attiva dei più piccoli.

Il primo appuntamento, “A tavola con Pinocchio”, è previsto alle 16.30: bambine e bambini saranno coinvolti nella realizzazione di piccoli oggetti ispirati alla fiaba, come burattini di carta, nasini di legno e monete del Paese dei balocchi, per poi immergersi nella storia del celebre burattino.

Alle 18.30 sarà invece la volta di “A tavola con la Regina delle nevi”, laboratorio dedicato alla fiaba di Gerda e Kay, tra creazioni manuali e racconto partecipato, con l’obiettivo di accompagnare i partecipanti in un percorso narrativo e simbolico sul tema del cuore di ghiaccio e della ricerca dell’amicizia perduta.

Gli eventi prevedono un biglietto di 7 euro, con prenotazione consigliata e posti limitati.

Il festival “Maggio all’infanzia” proseguirà fino a giugno con oltre 60 eventi in diverse città pugliesi, tra cui Bari, Lecce, Manfredonia, Martina Franca, Monopoli, Ruvo di Puglia e Taranto, coinvolgendo teatri, scuole e spazi culturali del territorio.