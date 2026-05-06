Malore al circolo tennis di Triggiano: decisivo l’intervento con il defibrillatore

TRIGGIANO - Attimi di grande apprensione nella serata del 5 maggio al circolo tennis di Triggiano, dove un uomo è stato colto da un improvviso malore mentre si trovava nei servizi igienici della struttura.

Fondamentale si è rivelato il tempestivo intervento del personale presente, formato all’utilizzo del defibrillatore automatico esterno (DAE). Gli addetti hanno immediatamente avviato le manovre di primo soccorso, utilizzando il dispositivo salvavita in attesa dell’arrivo dei sanitari.

La rapidità dell’azione e la corretta gestione dell’emergenza hanno consentito di evitare conseguenze potenzialmente fatali. L’uomo è stato quindi trasferito presso l’Ospedale Mater Dei, dove è attualmente ricoverato in coma farmacologico e sotto stretto monitoraggio medico.

L’episodio evidenzia ancora una volta l’importanza della presenza di personale formato e di dispositivi salvavita nei luoghi pubblici e sportivi, elementi che possono fare la differenza in situazioni di emergenza.