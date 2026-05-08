Maltempo su Bari, annullata la processione a mare di San Nicola

BARI – Il maltempo ferma uno dei momenti più attesi delle celebrazioni dedicate a San Nicola. A causa della pioggia e delle condizioni meteo avverse è stata annullata la tradizionale processione a mare dell’8 maggio, appuntamento simbolico della festa patronale barese.

In mattinata si era comunque tentato di procedere con l’imbarco della statua dal molo San Nicola, ma le operazioni sono state interrotte per ragioni di sicurezza. La piattaforma incaricata del trasferimento sull’imbarcazione ha infatti dovuto fare marcia indietro a causa delle condizioni del mare.

La statua del Santo è quindi tornata al molo ed è stata successivamente riparata sotto il porticato del Barion, in attesa delle decisioni sul programma religioso e civile della giornata.

Nel tardo pomeriggio dovrebbe invece svolgersi regolarmente la processione terrestre verso piazza del Ferrarese, salvo ulteriori cambiamenti legati all’evoluzione del meteo.

L’annullamento dell’imbarco rappresenta un episodio eccezionale nella storia recente della festa nicolaiana: secondo la tradizione, infatti, non accadeva da decenni.