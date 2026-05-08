Allergie, asma grave e anafilassi: a Bari il Congresso Nazionale AAIITO tra innovazione scientifica e criticità del sistema



Dal 9 all’11 maggio 2026 presso il The Nicolaus Hotel il confronto tra specialisti, società scientifiche e associazioni pazienti. Al centro: accesso all’adrenalina autoiniettabile, asma grave, nuove terapie biologiche, microbiota, cambiamenti climatici e criticità dell’assistenza allergologica in Italia.





BARI – Le malattie allergiche rappresentano oggi una delle principali sfide sanitarie contemporanee. In Italia si stima che fino a un italiano su tre soffra di una patologia allergica, con una prevalenza in costante aumento e un impatto crescente sulla qualità di vita e sulla sostenibilità del Servizio Sanitario Nazionale. In Europa, oltre 150 milioni di persone convivono con allergie croniche, un numero destinato a crescere ulteriormente anche a causa dei cambiamenti climatici, dell’inquinamento ambientale e dei cambiamenti degli stili di vita.





In questo scenario si svolgerà a Bari, dal 9 all’11 maggio 2026, il Congresso Nazionale AAIITO – Associazione Allergologi Immunologi Italiani Territoriali e Ospedalieri, uno dei principali appuntamenti italiani dedicati all’allergologia e all’immunologia clinica.





Ricerca, formazione e nuove generazioni al centro del Congresso





Il Congresso si articola in tre giornate di lavori con sessioni scientifiche, letture magistrali e comunicazioni orali, affiancate da sei corsi teorico-pratici, ripetuti nella tre giorni per ampliare l’offerta formativa e favorire la partecipazione dei professionisti.

Una struttura che riflette la vocazione dell’AAIITO a coniugare aggiornamento scientifico e applicazione clinica, con un forte orientamento alla pratica quotidiana.

Particolare attenzione è rivolta ai giovani allergologi, coinvolti attivamente nel programma scientifico e nei momenti di confronto, a conferma dell’impegno dell’Associazione nel favorire la crescita delle nuove generazioni e il continuo rinnovamento.

«Le allergie oggi rappresentano una sfida sanitaria molto più ampia di quanto comunemente si percepisca», spiega Francesco Murzilli, Presidente AAIITO. «Non parliamo soltanto di rinite stagionale o di altre manifestazioni cliniche con sintomi lievi, ma di patologie che possono compromettere pesantemente la qualità di vita dei pazienti e, nei casi più gravi, metterne a rischio la vita stessa. Allo stesso tempo stiamo vivendo una fase di profonda evoluzione scientifica, con nuove conoscenze immunologiche e nuovi trattamenti biologici che stanno cambiando la storia naturale di molte malattie allergiche».





Asma grave e biologici: la sfida del controllo della malattia





Tra i temi centrali del Congresso, l’asma grave e non controllato, che continua a rappresentare una criticità clinica rilevante nonostante la disponibilità di terapie sempre più avanzate.

In Italia l’asma interessa circa 2,5 milioni di persone, ma una quota significativa di pazienti non raggiunge un adeguato controllo della malattia. Il Congresso approfondirà il ruolo dei farmaci biologici, dei biomarcatori e della medicina personalizzata, insieme al concetto di Unified Airway Disease, che promuove una gestione integrata delle patologie delle vie aeree superiori e inferiori.





Anafilassi e adrenalina: accesso disomogeneo e gestione dell’emergenza





Grande attenzione sarà dedicata all’anafilassi, la più grave reazione allergica acuta. Saranno presentati dati italiani sulla disomogeneità regionale nell’accesso all’adrenalina autoiniettabile, evidenziando differenze, ancora rilevanti, nella disponibilità di questo presidio salvavita, nella formazione dei pazienti al suo utilizzo e nella gestione dell’emergenza allergologica.

Il tema sarà affiancato da una lettura specifica sull’importanza della dose appropriata di adrenalina, elemento cruciale per la sicurezza e l’efficacia dell’intervento.





Dati italiani e ricerca clinica: esofagite eosinofila e allergie ai farmaci





Accanto ai dati sulle criticità nell’accesso all’adrenalina autoiniettabile, il Congresso porterà all’attenzione anche nuove evidenze della ricerca clinica italiana, tra cui: i risultati di una survey sull’esofagite eosinofila, con una fotografia aggiornata della diffusione e della gestione della malattia nel nostro Paese; il valore diagnostico dei test cutanei nelle reazioni a mezzi di contrasto iodati, approfondimento nell’ambito di uno studio multicentrico italiano.

Contributi presentati in sequenza nella stessa sessione della giornata inaugurale, a sottolineare il ruolo crescente della ricerca italiana nella pratica clinica allergologica.





Microbiota, alimentazione e nuove frontiere della ricerca





Il Congresso affronterà anche il rapporto tra alimentazione, microbiota intestinale e sistema immunitario, con particolare attenzione ai cibi ultra-processati, sempre più al centro del dibattito scientifico per il loro possibile ruolo nell’aumento delle patologie immuno-mediate.





Sistema sanitario, LEA e accesso alle cure





Accanto agli aspetti scientifici, il Congresso affronterà le criticità organizzative della disciplina. Durante la cerimonia inaugurale è prevista una tavola rotonda con società scientifiche e associazioni di pazienti dedicata ai temi dell’accesso alle cure, dell’appropriatezza assistenziale e delle problematiche legate ai Livelli Essenziali di Assistenza (LEA).

«A fronte della elevata e crescente prevalenza delle malattie allergiche, si registra un ridotto investimento di risorse e scarsa attenzione da parte delle istituzioni», sottolinea Murzilli. «Il rischio è che il sistema non riesca più a sostenere la domanda crescente di cure in ambito allergologico».





Innovazione e futuro dell’allergologia





Tra i temi emergenti anche l’intelligenza artificiale applicata all’allergologia, la diagnostica molecolare avanzata e il rapporto tra cambiamento climatico e incremento delle malattie allergiche respiratorie.

«L’allergologia moderna è sempre più interdisciplinare», conclude Murzilli. «Oggi lo specialista è coinvolto in percorsi clinici complessi che richiedono integrazione tra competenze diverse, diagnostica avanzata e capacità strutturata di presa in carico».





CONGRESSO NAZIONALE AAIITO

9-11 maggio 2026

The Nicolaus Hotel

Via Cardinale Agostino Ciasca, 27 - 70124 Bari