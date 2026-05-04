Manduria, anziano derubato di un patrimonio da circa 2 milioni: arrestata una coppia

MANDURIA - Operazione della Polizia di Stato a Manduria, dove questa mattina è stata arrestata una coppia del posto accusata di aver sottratto un patrimonio stimato in circa 2 milioni di euro a un anziano del luogo, poi deceduto.

L’uomo, ex appartenente alle forze dell’ordine, avrebbe avuto il compito di assistere la vittima insieme alla compagna. Secondo quanto emerso dalle indagini, coordinate dalla dottoressa Marinella Martina, la coppia si sarebbe invece appropriata indebitamente di conti correnti e immobili intestati all’anziano.

Le accuse a loro carico sono state accolte dal GIP Francesco Maccagnano, che ha disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari. Contestualmente è stato eseguito anche il sequestro di beni riconducibili agli indagati.

Le indagini proseguono per ricostruire nel dettaglio le modalità con cui sarebbe stato gestito il patrimonio e per verificare eventuali ulteriori responsabilità.