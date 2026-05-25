Marinella Senatore in Puglia: a Masseria Torre Maizza l’installazione “We Rise By Lifting Others”

SAVELLETRI DI FASANO - Dal 29 maggio all’8 settembre 2026 Masseria Torre Maizza ospita “We Rise By Lifting Others”, prima personale in Puglia di Marinella Senatore, con la curatela di Raffaele Quattrone.

Il progetto si inserisce negli spazi della struttura del gruppo Rocco Forte Hotels e propone un percorso artistico composto da sei opere, pensate per dialogare con l’architettura e con il paesaggio, trasformando la masseria in un’esperienza immersiva tra luce, comunità e memoria collettiva.

Fulcro dell’intervento è l’installazione monumentale che dà il titolo al progetto, “We Rise By Lifting Others”, collocata all’ingresso della tenuta. L’opera, concepita come una grande architettura luminosa, diventa un segno visivo e simbolico che accoglie gli ospiti e apre un dialogo tra spazio interno ed esterno, tra struttura ricettiva e territorio circostante.

Il lavoro si sviluppa attorno al tema della comunità, centrale nella pratica dell’artista, e richiama il concetto di interdipendenza e partecipazione. Il percorso espositivo si articola come un “coro” di opere che accompagna i visitatori in un ambiente che un tempo era destinato a funzioni rurali e oggi diventa spazio di convivialità e relazione.

Accanto al tema della comunità, l’installazione affronta quello della memoria, rievocando elementi della tradizione pugliese legati alla cultura rurale, alla produzione agricola e all’uso della luce nelle feste popolari. In questo senso, il progetto si inserisce nel contesto storico delle masserie e degli uliveti del territorio, rileggendone i simboli in chiave contemporanea.

Secondo gli organizzatori, il progetto supera la dimensione puramente estetica per trasformarsi in un’esperienza di incontro e partecipazione, coerente con la filosofia di ospitalità del gruppo Rocco Forte Hotels, che punta alla valorizzazione del patrimonio culturale e sociale dei territori in cui opera.