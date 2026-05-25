Vieste, sfida tra chef e olio EVO: nasce il concorso “L’Olio degli Chef”

VIESTE - Quindici professionisti della cucina del Gargano si ritroveranno mercoledì 27 maggio 2026 alle ore 15 presso l’I.P.E.O.A. di Vieste per partecipare a “L’Olio degli Chef”, un nuovo concorso dedicato all’abbinamento tra olio extravergine d’oliva e cucina.

L’iniziativa punta a valorizzare l’olio EVO locale attraverso una competizione tecnica basata su assaggi e abbinamenti con piatti di carne, pesce e verdure. In gara nove oli extravergini già premiati alla seconda edizione del “Mignola d’Oro – Gargano Extra Virgin Olive Oil Award”.

Gli chef saranno suddivisi in tre commissioni da cinque componenti ciascuna, ognuna dedicata a una categoria gastronomica: pesce, carne e verdure. Le valutazioni saranno effettuate in assaggio in purezza e successivamente in abbinamento ai piatti.

A coordinare i lavori sarà la tecnologa alimentare e capo panel Sabrina Pupillo, ideatrice del concorso e figura di riferimento nel settore olivicolo pugliese.

Per la categoria pesce, la giuria sarà composta da Nicola Bramante, Vincenzo Denittis, Domenico Cilenti, Donato Notarangelo e Leonardo Vescera; per la carne da Leonardo del Viscio, Luigi De Vita, Vincenzo Bua, Mindo e Mario Falco; mentre per le verdure da Martina Russi, Simone Conte, Luigi Centra, Daniele Pizzarelli e Alessandro Calzolaro.

Al termine delle valutazioni verranno elaborate le schede tecniche e proclamati i vincitori per ciascuna categoria. È previsto anche un premio speciale per il miglior abbinamento con i piatti di pesce, che sarà consegnato all’azienda produttrice durante la prossima Settimana dell’Olio.

Il concorso è promosso dal Comune di Vieste – Assessorato alle Politiche Agricole, in collaborazione con La Settimana dell’Olio e l’associazione La Rinascita dei Trabucchi Storici.

Tra gli oli in gara figurano produzioni provenienti da diverse aziende del Gargano, tra cui Vieste, San Giovanni Rotondo e San Marco in Lamis, a conferma della forte vocazione olivicola del territorio.