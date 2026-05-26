Massimo Ranieri a Taranto il 27 luglio: unica data pugliese all’Orfeo Summer Festival 2026

TARANTO - Sarà Massimo Ranieri il protagonista della serata del 27 luglio alla Rotonda del Lungomare di Taranto, in occasione dell’edizione 2026 dell’Orfeo Summer Festival. L’artista porterà in scena la sua unica data in Puglia con lo spettacolo “Tutti i sogni ancora in volo… e continuano a volare”, un live che unisce musica, teatro e racconto autobiografico.

L’evento rientra nel cartellone estivo organizzato dal Teatro Orfeo in collaborazione con Ultrasuoni Music Fest e il Comune di Taranto. Le prevendite sono già aperte sui circuiti ufficiali e online.

Lo show rappresenta l’evoluzione del progetto “Sogno e son desto”, che ha superato le 800 repliche nei teatri italiani, e prosegue il percorso artistico di Ranieri tra interpretazione musicale, narrazione e momenti teatrali. In scaletta anche il brano “Tra le mani un cuore”, presentato a Sanremo 2025, oltre a pezzi firmati da autori come Ivano Fossati, Bruno Lauzi e Giuliano Sangiorgi.

Sul palco l’artista sarà accompagnato da una band composta da musicisti e coristi, con una formazione estesa che include pianoforte, archi, fiati, percussioni e chitarre, a sottolineare la dimensione orchestrale dello spettacolo.

L’Orfeo Summer Festival 2026 prevede quattro appuntamenti complessivi: nelle prossime settimane verranno annunciati gli altri nomi del cartellone.