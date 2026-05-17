Matarrese Spa: "Nessuna interruzione operativa, il sequestro ha finalità di tutela"

BARI - La Matarrese S.p.A., tramite il proprio legale Avv. Domenico Di Terlizzi, è intervenuta per chiarire la propria posizione in relazione alle notizie di stampa diffuse negli ultimi giorni su una vicenda giudiziaria che coinvolgerebbe la società.

Il caso riguarda un’indagine ancora in corso da parte della Procura della Repubblica di Bari, nell’ambito della quale risultano coinvolti, tra gli altri, alcuni esponenti della famiglia Matarrese. Nel procedimento sono state sottoposte a sequestro le azioni della società, detenute dalla holding IM.CO. S.p.A., con la conseguente nomina del dott. Vincenzo Civita come amministratore giudiziario.

La società precisa che il provvedimento non ha natura punitiva né comporta effetti paralizzanti sull’attività aziendale. Al contrario, il sequestro avrebbe come obiettivo quello di preservare il valore dell’impresa, garantirne la continuità operativa e sostenere il percorso di crescita in atto senza soluzione di continuità.

Secondo quanto riportato nella nota, tale impostazione è condivisa anche dall’amministratore giudiziario, che avrebbe già ribadito come la gestione ordinaria della Matarrese S.p.A. non subirà alcuna interruzione. L’azienda continuerà quindi a operare regolarmente, rispettando gli impegni economici, contrattuali e lavorativi assunti.

La comunicazione è stata sottoscritta congiuntamente dall’amministratore giudiziario delle quote IM.CO. S.p.A. nella Matarrese S.p.A., dott. Vincenzo Civita, e dal Consiglio di Amministrazione della società, a conferma della veridicità e correttezza delle informazioni diffuse.