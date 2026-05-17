Dagli Usa a Lecce: arriva MidnightRun24, la sfida cinematografica da 24 ore

LECCE - Arriva per la prima volta in Italia MidnightRun24, la competizione cinematografica nata negli Stati Uniti nel 2018 e ora ospitata dall’Università del Salento. L’evento si svolgerà a Lecce dal 22 al 25 maggio e coinvolgerà studenti e studentesse di tutti i corsi di laurea, oltre agli appassionati di cinema del territorio.

Il format è tanto semplice quanto impegnativo: 24 ore di tempo per trasformare un’idea in un cortometraggio completo. Dalla scrittura della sceneggiatura alle riprese, fino al montaggio e alla sonorizzazione, tutto dovrà essere realizzato in un solo giorno. I partecipanti potranno lavorare individualmente o in gruppo, ma con un vincolo preciso: il corto non potrà superare i cinque minuti e dovrà essere consegnato entro le ore 18 di sabato 23 maggio.

Il via ufficiale, il cosiddetto kickoff, è fissato per venerdì 22 maggio alle ore 18 presso il Laboratorio DAMS del Dipartimento di Beni Culturali dell’ateneo salentino. Da quel momento scatterà la sfida contro il tempo.

Il progetto è approdato a Lecce grazie al professor James E. Machado della Millersville University of Pennsylvania, ideatore del format e oggi visiting professor presso UniSalento, insieme al lavoro del professor Luca Bandirali e della dottoressa Chiara Renna.

Le opere realizzate saranno valutate da una giuria composta da studiosi e professionisti del settore. È previsto anche un premio del pubblico, il Viewers Choice Award, assegnato attraverso il voto degli spettatori presenti.

La conclusione dell’evento è prevista per lunedì 25 maggio alle ore 17 al Cineporto di Lecce, dove saranno proiettati tutti i cortometraggi e si terrà la cerimonia di premiazione.

Per Machado, l’arrivo del format in Italia rappresenta un passaggio significativo: l’idea di espandere la competizione oltre i confini statunitensi si è concretizzata proprio a Lecce, città che ospita per la prima volta l’iniziativa.

Le iscrizioni resteranno aperte fino al 21 maggio. La competizione sarà seguita anche sui canali social ufficiali @cineunisalento e @mu_midnightrun24.